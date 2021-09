As necessidades de consumo de smartphones são muito variáveis. Há utilizadores para quem o desempenho e a rapidez do sistema é importantíssimo, há outros que valorizam mais a capacidade fotográfica, outros que necessitam de um smartphone barato essencialmente para comunicação e, entre outros, ainda há quem valorize a robustez.

Hoje trazemos duas sugestões de smartphones disponíveis a baixo preço, sendo um deles da categoria dos rugged phones. Venha saber mais sobre os Cubot MAX3 e KingKong7.

Cubot MAX3, a opção mais acessível e elegante

O Cubot MAX3 vem com ecrã de 6,95" com câmara em punch hole e uma proporção de ecrã de 20,5:9. Poderemos mesmo considerar este smartphone quase como um mini tablet... um conceito interessante destacado pela própria marca. Há que referir que os tablets têm cada vez mais procura em ambiente escolar e de trabalho pela produtividade que um ecrã grande oferece. Esta opção intermédia poderá ser útil para muitas pessoas.

O smartphone Cubot MAX3 vem equipado com uma câmara tripla na traseira, sendo a principal de 48 MP, a macro de 5MP e a terceira será apenas de auxílio para fotos com efeito desfocado. A câmara frontal é de 16 MP e poderá funcionar para desbloqueio por reconhecimento facial.

A bateria tem uma grande capacidade, de 5000 mAh, o que proporcionará uma grande autonomia.

De referir que este smartphone Cubot vem equipado com o processador Helio P22, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de microSD até 256 GB. Inclui NFC para pagamentos (com suporte para Google Pay) e vem com a versão 11 do Android.

KingKong7, o rugged phone

O modelo KingKong7 é um rugged phone com certificação IP68 e IP69K. Vem equipado com um processador Helio P60 e com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã do Cubot KingKong7 é de 6,35" com resolução FullHD+, a bateria tem uma capacidade de 5000 mAh e vem com NFC e com Android 11.

Em relação às câmaras, o módulo traseiro é triplo, sendo a câmara principal de 64 MP, a ultra grande angular de 16 MP e a macro de 5MP. A câmara frontal é de 32 MP.

Os dois smartphonesCubot já estão disponíveis, com um grande desconto de lançamento. O Cubot MAX3 estará disponível por cerca de 130,26 € e o modelo robusto, KingKong7, por cerca de 211,67 €. Os preços já têm IVA incluído, e ambos estão disponíveis em armazéns europeus.

Cubot MAX3

Cubot KingKong7