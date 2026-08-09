A IA paga mais, mas é o Excel que continua a abrir portas

Segundo a Lightcast, que analisou mais de 1,3 mil milhões de anúncios de emprego, as vagas que pedem competências de inteligência artificial pagam, em média, mais 28%. No entanto, metade dessas vagas está fora das tecnologias, em funções onde o dia ainda começa numa folha de cálculo. Por isso, esta campanha da GoodOffer24 chega em boa altura: é possível comprar uma chave digital do Office 2024 por 17,2€ e o Windows 11 Pro por 22,5€, ambos com o desconto já aplicado.

A promoção abrange praticamente todo o catálogo de chaves digitais da GoodOffer24. Na prática, basta introduzir o cupão TT30 no momento do pagamento para obter 30% de desconto nas versões do Windows e do Office, ou o cupão TT10 para ter 10% de desconto nos utilitários, como o CCleaner e o Canva Pro. Os preços indicados neste artigo já incluem o desconto e são válidos à data de publicação.

O Excel fez 40 anos e recusa-se a sair do currículo

O Excel completou 40 anos em setembro de 2025. Foi lançado a 30 de setembro de 1985, curiosamente primeiro no Macintosh, e a própria Microsoft assinalou a data com uma celebração pública. Quatro décadas depois, seria de esperar que estivesse a caminho da reforma. Aconteceu precisamente o contrário: tornou-se infraestrutura.

É nas folhas de cálculo que se fazem orçamentos de obras, horários de clínicas, relatórios de vendas e contas de condomínio, quase sempre longe dos holofotes.

Os dados da Lightcast ajudam a perceber o paradoxo. O relatório de 2025, construído sobre mais de 1,3 mil milhões de anúncios de emprego, concluiu que as competências de IA valem um prémio salarial médio de 28%, qualquer coisa como 18 mil dólares por ano. Além disso, revelou que 51% das vagas que pedem IA estão fora das áreas de informática. Ou seja, a IA está a entrar em escritórios, clínicas, escolas e armazéns, exatamente os sítios onde o trabalho diário continua a passar pelo Word e pelo Excel.

Quem vai atualizar o currículo em setembro, procurar estágio ou mudar de área, percebe rapidamente esta realidade: a IA valoriza a candidatura, mas é à vontade numa tabela dinâmica que se nota em muitas entrevistas.

Há ainda uma leitura mais prática deste fenómeno. Os assistentes de IA integrados nas ferramentas de produtividade não substituem o domínio da base, complementam-no. Um assistente consegue gerar uma fórmula em segundos, mas é preciso saber ler o resultado, detetar o erro e adaptar a tabela ao contexto real da empresa. É a diferença entre pedir e perceber. Nos processos de recrutamento, essa diferença continua a ser avaliada da forma mais antiga possível: com um ficheiro aberto à frente do candidato e uma tarefa concreta para resolver.

Office 2024: compra única e suporte até 2029

O Office 2024 Professional Plus inclui as aplicações do costume, como o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook, mas com uma diferença importante face ao Microsoft 365: paga-se uma vez e fica instalado, sem mensalidades nem dependência da nuvem. Funciona igualmente sem ligação à internet, algo que faz diferença em portáteis de estudantes e em escritórios onde a rede nem sempre colabora. Além disso, a Microsoft garante suporte oficial a esta versão até 9 de outubro de 2029, pelo que há margem confortável de utilização pela frente.

Entretanto, há um detalhe que vale a pena sublinhar para quem ainda trabalha com versões antigas. O Office 2016 e o Office 2019 deixaram de receber atualizações de segurança a 14 de outubro de 2025, uma data que passou despercebida a muita gente. Aliás, na própria loja acontece algo pouco habitual: as versões antigas custam mais do que a atual. O Office 2016 está a 26,2€, o 2019 a 47,8€ e o 2021 a 65,9€, enquanto o Office 2024 fica por 17,2€.

Salvo uma necessidade concreta de compatibilidade com sistemas antigos, não há motivo para pagar mais por menos anos de suporte.

Produtos e preços

Office com o cupão TT30

Windows com o cupão TT30

Packs com o cupão TT30

Utilitários com o cupão TT10

Como utilizar o cupão

Abrir a página do produto pretendido através dos links acima. Adicionar o produto ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código TT30 no campo do cupão, ou TT10 no caso dos utilitários. Confirmar que o desconto foi aplicado ao total antes de concluir a compra.

Depois de concluída a compra, a chave digital é enviada para o email indicado, juntamente com as instruções de ativação. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente da loja está disponível para ajudar no processo.

Para conhecer o resto do catálogo, pode consultar todas as ofertas na página da GoodOffer24.