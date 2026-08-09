Quantos dias de férias tenho direito? Este simulador online faz as contas por si

Quer ir de férias nestes dias de agosto e não sabe ainda quantos dias de férias pode gozar este ano? A resposta parece simples, mas pode tornar-se mais complicada quando o contrato começou a meio do ano, é um contrato a termo ou existiram períodos de suspensão do contrato.

A boa notícia é que não é necessário fazer todas as contas manualmente. Existe na Internet um simulador gratuito da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) que permite calcular os dias de férias a que um trabalhador tem direito em determinadas situações.

Há um simulador oficial disponível online

A ACT disponibiliza no seu portal um conjunto de ferramentas destinadas a trabalhadores e empregadores. Entre elas está o Simulador de Férias, criado para ajudar a determinar o número de dias de férias no ano de admissão e no ano civil seguinte.

A utilização é gratuita e não exige que o trabalhador faça contas complexas com base no Código do Trabalho.

Como funciona o simulador?

O processo é relativamente simples. Depois de entrar na ferramenta, é necessário fornecer algumas informações sobre a situação profissional, nomeadamente:

Tipo de contrato de trabalho

Data de início do contrato

Duração prevista do contrato

Eventuais períodos de suspensão do contrato

Com estes dados, a ferramenta apresenta o número de dias de férias a que o trabalhador tem direito, tendo em conta as regras aplicáveis.

É particularmente útil para quem começou a trabalhar recentemente ou tem um contrato a termo, situações em que o cálculo pode ser menos intuitivo.

A regra geral são 22 dias úteis

Para quem trabalha durante um ano completo, a regra geral prevista no Código do Trabalho é clara: o período anual de férias tem uma duração mínima de 22 dias úteis. Para efeitos de férias, são considerados dias úteis os dias de segunda-feira a sexta-feira, com exceção dos feriados.

O direito a férias vence-se, em regra, a 1 de janeiro e reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior. Isto significa que, num caso normal de um trabalhador que já está na empresa há vários anos e trabalhou o ano anterior completo, a referência são os 22 dias úteis.

E se comecei a trabalhar este ano?

É aqui que as contas podem tornar-se mais interessantes. No ano da admissão, o trabalhador tem direito a dois dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até um máximo de 20 dias. O gozo pode ocorrer depois de seis meses completos de execução do contrato.

Por exemplo, quem iniciou um contrato no início do ano poderá acumular dois dias úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato, dentro dos limites previstos na lei.

Existem ainda regras específicas quando o contrato termina antes de completar seis meses. Nesse caso, são igualmente considerados dois dias úteis por cada mês completo de duração do contrato.

Há situações em que o cálculo é mais complicado

O número de dias de férias não deve ser calculado apenas olhando para a data de entrada na empresa. Existem regras específicas para situações como contratos com duração inferior a seis meses, suspensão do contrato ou determinados casos de cessação do vínculo laboral.

Além disso, podem existir regras mais favoráveis previstas em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

É precisamente nestas situações que um simulador online pode ser útil como primeira referência, permitindo perceber rapidamente qual é o resultado de acordo com os dados introduzidos.

Atenção às limitações do simulador

Apesar de ser uma ferramenta oficial, o simulador da ACT não substitui uma análise jurídica individual. A própria ferramenta apresenta limitações e não abrange todas as situações possíveis, nomeadamente determinados regimes especiais de contratação coletiva ou situações relacionadas com a cessação do contrato.

Por isso, quando existe uma situação mais complexa ou uma divergência entre o trabalhador e a entidade empregadora, é aconselhável confirmar os direitos aplicáveis diretamente com a ACT ou com um profissional especializado. O Código do Trabalho continua a ser a referência legal para determinar o direito a férias.

Uma ferramenta útil que está à distância de alguns cliques

Para quem tem dúvidas sobre quantos dias de férias pode gozar, a Internet pode evitar muitas contas e pesquisas. O Simulador de Férias da ACT é gratuito, está disponível online e permite obter uma estimativa baseada nos dados do contrato.

É sobretudo uma ferramenta interessante para quem começou recentemente a trabalhar, tem um contrato a termo ou se encontra numa situação em que o cálculo dos dias de férias não é tão direto.