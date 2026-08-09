NOS lança nova box! Conheça todas as funcionalidades

A NOS apresentou uma nova geração da NOS BOX, uma box híbrida baseada em Android TV que pretende combinar a televisão tradicional com as possibilidades oferecidas pelos serviços digitais. O novo equipamento aposta no desempenho, inteligência artificial, controlo por voz e numa experiência de utilização mais rápida e personalizada.

Uma das principais novidades está no chip de nova geração, que integra uma unidade de processamento neural (NPU). Esta componente permite executar localmente determinados serviços baseados em inteligência artificial, reduzindo a latência e, segundo a NOS, proporcionando também maior controlo sobre a privacidade dos dados.

Google Assistant pode ser utilizado sem usar comando

A nova NOS BOX foi também preparada para interações por voz. O equipamento integra microfones, permitindo utilizar o Google Assistant através de comandos de voz à distância.

A tecnologia Far Field Voice (FFV) permite assim que o utilizador interaja com a box sem ter de pegar no comando, tornando o controlo da televisão mais natural.

Outro dos destaques é a utilização do Android TV 14, disponibilizando acesso ao ecossistema da Google, aplicações e recomendações personalizadas.

Mais desempenho e mudanças de canal mais rápidas

A NOS aposta igualmente numa arquitetura de hardware renovada. O equipamento utiliza um chip descrito pela empresa como “Best in Class”, acompanhado por memória RAM de última geração e armazenamento rápido integrado.

O objetivo é proporcionar uma utilização mais fluida, com navegação mais rápida pelos menus, abertura de aplicações em menos tempo e mudanças de canal praticamente imediatas.

Na componente audiovisual, a nova box suporta resolução até 4K HDR10+ e Dolby Atmos, procurando oferecer maior qualidade de imagem e som.

Uma box híbrida para diferentes tipos de ligação

A tecnologia híbrida continua a ser uma das características da NOS BOX. O equipamento combina a televisão linear tradicional com televisão através de IP, permitindo manter uma experiência estável independentemente do tipo de ligação utilizado.

Esta abordagem permite juntar a previsibilidade da televisão tradicional à flexibilidade proporcionada pelos serviços de televisão através da Internet.

NOS aposta também na sustentabilidade e acessibilidade

A NOS afirma ter tido em conta questões ambientais e de acessibilidade durante o desenvolvimento do novo equipamento.

A estrutura exterior da box utiliza plástico 100% reciclado pós-consumo, enquanto os componentes foram selecionados tendo também em consideração a eficiência energética.

A nova NOS BOX representa, assim, uma evolução da tradicional set-top box, aproximando a experiência de televisão dos atuais dispositivos inteligentes, com Android TV 14, IA, controlo por voz, 4K HDR10+ e Dolby Atmos.