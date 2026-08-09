Roubaram-lhe a carteira com os documentos? Saiba o que deve fazer

Há situações que não conseguimos controlar, como, por exemplo, o roubo de uma carteira. Quando tal acontece devemos contactar as autoridades para tentar recuperar (o que nem sempre é fácil). Saiba o que deve fazer.

Se lhe roubaram a carteira, deve fazer isto...

Perder a carteira ou ser vítima de roubo pode trazer vários problemas, sobretudo se tiver cartões bancários e documentos pessoais. Nestas situações, é importante agir rapidamente.

O primeiro passo deve ser bloquear os cartões bancários. Contacte o seu banco ou a SIBS através do 808 201 251 (ou +351 217 918 780, se estiver no estrangeiro).

Depois, deve participar a perda ou roubo à PSP ou GNR e confirmar quais os documentos que desapareceram. É também aconselhável consultar os Perdidos e Achados para verificar se a carteira foi entregue.

Se perdeu o Cartão de Cidadão, deve proceder ao seu cancelamento e pedir a substituição. O mesmo se aplica a documentos como a carta de condução ou o Documento Único Automóvel.

Existe ainda o Balcão Perdi a Carteira, que permite tratar da substituição de vários documentos num único processo, embora o serviço esteja atualmente temporariamente indisponível.

Em resumo

Se perder a carteira:

Bloqueie imediatamente os cartões bancários;

Participe o desaparecimento à PSP ou GNR;

Cancele os documentos perdidos ou roubados;

Peça a respetiva substituição;

Consulte os Perdidos e Achados.

Agir rapidamente pode evitar utilizações fraudulentas dos seus cartões e documentos.