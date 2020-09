SpaceX: Elon Musk planeia enviar humanos para Marte

Há uns meses, a SpaceX enviou para a Estação Espacial Internacional (ISS) a cápsula Crew Dragon, sendo o primeiro voo espacial realizado por uma empresa privada, com a presença de astronautas da NASA.

Agora, sabe-se que a SpaceX não parou por aí e que Elon Musk planeia enviar humanos para Marte, em 2024.

Planos de Elon Musk para a SpaceX

O grande objetivo de Elon Musk é que, até 2024, a SpaceX coloque uma pessoa em Marte. Mais à frente, sendo a meta 2050, o visionário pretende construir uma cidade autossustentável no Planeta Vermelho. Assim, além de levar astronautas até à Lua, quer também passar por Marte e ir ainda mais além.

Temos de construir a cidade e chegar ao ponto em que ela seja autossustentável.

Disse Elon Musk no Twitch.

De relembrar que a SpaceX completou recentemente segundo voo de teste do seu protótipo de foguetão, Starship. Este, por sua vez, deverá ser o transporte dos próximos passageiros a voar até Marte.

Para isso, Musk parece ter toda uma linha cronológica definida. Primeiramente, a SpaceX está a trabalhar num impulsionador de foguetões, o Super Heavy, que poderá já estar pronto para ser testado no próximo evento do Starship, em outubro. Em segundo lugar, o primeiro voo orbital do Starship acontecerá, provavelmente, em 2021, de acordo com Elon Musk.

Depois, em terceiro lugar, o CEO diz querer enviar o bilionário japonês Yusaku Maezawa e entre seis e oito pessoas para a volta da Lua, em 2022. Aliás, tem em mente missões de transporte a Marte, até 2022, e uma missão tripulada, até 2024.

Assim, pensando em grande, a SpaceX pretende construir mil exemplares do Starship, numa instalação do Texas, durante 10 anos. Ou seja, produzir 100 foguetões por ano. Além disso, tem o objetivo de lançar voos para Marte todos os anos.

Dessa forma, seriam enviados 100 passageiros por voo, tornando-se cidadãos de uma megacidade que, entretanto, seria construída em Marte. Além gigante, seria autossustentável.

Resta perceber até que ponto estes planos serão efetivamente colocados em prática e se resultarão no sucesso que Elon Musk espera.