Veja agora a chegada da primeira tripulação Crew Dragon à Estação Espacial Internacional

Dentro de poucos momentos iremos presenciar a chegada da cápsula da SpaceX, a Crew Dragon, à Estação Espacial Internacional (ISS). Conforme podemos assistir, ontem foi um dia em que a NASA voltou a fazer história, depois de 9 anos a contratar os serviços das naves da Rússia. Contudo, a missão ainda não acabou.

Hoje, depois de passar quase um dia inteiro em órbita, os dois passageiros, os astronautas da NASA, Bob Behnken e Doug Hurley, tentarão atracar na Estação Espacial Internacional agora ao início da tarde. Vamos assistir em direto agora?

Chegada da Crew Dragon à Estação Espacial Internacional

A Crew Dragon da SpaceX possui um sistema de acoplamento automático, que usa uma série de sensores e câmaras para ajudar o veículo a se aproximar da ISS e a se agarrar a uma porta de acoplamento existente.

A nave testou com sucesso esta técnica no ano passado, quando a SpaceX lançou uma versão de teste do veículo que foi até à Estação Espacial Internacional sem tripulação a bordo. Mas desta vez, o Crew Dragon transportará carga muito preciosa.

Enquanto a Crew Dragon é capaz de levar Bob Behnken e Doug Hurley até à estação por conta própria, os dois astronautas planeiam fazer algum voo manual quando chegarem perto da Estação Espacial Internacional. Nalgum lugar entre os 220 e os 170 metros da estação, a tripulação praticará pilotar a cápsula manualmente, recorrendo à interface touchscreen do veículo. Quando terminarem, o sistema automático assumirá o controlo novamente, e a Crew Dragon fará o resto do trabalho para de ligar à estação.

Conforme temos visto, a NASA está a fornecer cobertura ininterrupta da missão da Crew Dragon ao vivo via stream da TV da NASA acima. Assim, fica o convite para acompanhar todos os desenvolvimentos que irão marcar as viagens espaciais de agora em diante.

Leia também: