Passaram 9 anos desde que a NASA colocou no espaço o último astronauta. Desde então este trabalho tem estado a cargo das naves russas Soyuz. Assim, se o tempo finalmente permitir, a empresa SpaceX deverá lançar hoje a missão “Demo 2”, na qual dois astronautas, Doug Hurley e Bob Behnken, farão um voo orbital do solo americano e a bordo de uma nave americana.

Os dois astronautas depois rumarão à Estação Espacial Internacional para testar, pelo caminho, o foguete Falcon 9 e a cápsula «Crew Dragon», da empresa SpaceX. Se quiser acompanhar o lançamento, vamos estar colados e a contar tudo a partir das 17 horas.

Se o tempo deixar, será hoje que a SpaceX e a NASA fazem história

Na quarta-feira passada, faltavam apenas 17 minutos para a descolagem onde iríamos ouvir o foguete Falcon 9 a rugir na Plataforma de Lançamento 39, no Centro Espacial Kennedy, na Florida. Este local mítico foi testemunha dos principais lançamentos do programa Apollo. Contudo, a tempestade tropical Berta tornou as coisas difíceis e, infelizmente, a empresa SpaceX foi obrigada a suspender o lançamento.

Havia muita eletricidade na atmosfera. O perigo não é que tenha havido uma tempestade ou algo assim, mas que o lançamento em si possa desencadear um raio. De facto, o próprio foguete poderia ter-se tornado um para-raios.

Explicou Jim Bridenstine, administrador da NASA, na sexta-feira, conforme relatado pelo site Space.com.

Mas era um cenário perigoso?

Bom, a ideia não era transformar um foguete de 70 metros de altura, cheio de oxigénio líquido e querosene de foguete, num para-raios improvisado. Até porque não seria um cenário seguro para a nave rumar ao espaço.

Muitas pessoas esperavam pelo momento, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez uma aparição estelar a bordo do Air Force One.

A NASA e a SpaceX tentarão novamente o lançamento neste sábado pelas 20 horas (hora de Portugal continental), mas é perfeitamente possível que a missão seja suspensa novamente nas próximas horas. O último boletim meteorológico considera que há 50% de hipótese de que as condições sejam favoráveis ​​para um lançamento e 40% de probabilidade de que sejam amanhã, na janela de lançamento programada para este domingo às 20:00.

Nos dois casos, chuva e nuvens são os principais perigos. Portanto, somente nesta tarde de sábado será decidido se será finalmente uma questão de lançar o foguete, como o próprio Jim Bridestine explicou no Twitter.

Apesar de haver uma grande expectativa em torno desta missão, se o tempo não cooperar neste fim de semana, a SpaceX lançará o foguete na próxima semana, embora a data ainda não esteja definida.

A importância da missão “Demo 2”

Conforme foi dado a conhecer pela NASA, esta missão é importante por vários fatores, entre eles o acabar com a dependência da NASA da sonda russa Soyuz. Além disso, esta missão é importante para ser feita a primeira descolagem de astronautas num voo orbital de uma empresa privada, a SpaceX, da qual dependem o foguete e a cápsula.

Claro que ainda há mais uma boa razão. Este lançamento será o primeiro lançado em solo americano pela primeira vez desde que as naves espaciais da NASA, caras e pouco confiáveis, ​​foram desativadas em julho de 2011.

Fora isso, este será o primeiro voo de teste da cápsula Crew Dragon, um dispositivo futurista com um formato de bala projetado para enviar até sete membros da tripulação para o espaço. Portanto, para a NASA será a consolidação de um sistema de lançamento privado, do qual a agência espacial é cliente.

Este sistema de lançamento privado será um dos pilares das suas operações na Estação Espacial Internacional ou em futuras missões à Lua, sem mencionar uma atividade lucrativa e futura de empresas comerciais no espaço, com turistas e estações espaciais privadas.

Siga aqui o lançamento: