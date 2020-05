Socorro… apaguei os contactos no meu iPhone. Como os posso recuperar?

Não é usual acontecer, mas de vez em quando lá recebemos no Consultório um pedido de ajuda, porque algum utilizador perdeu um ou vários contactos que tinha no seu iPhone. Muitas vezes acontece, porque, sem querer, apagamos o contacto e, afinal… até precisamos dele. Então, o que nos traz aqui hoje é mostrar que é possível recuperar esse contacto perdido.

Conforme é sabido, o serviço iCloud da Apple permite ter uma cópia dos seus dados sincronizados nalgumas categorias. Se apagou um contacto no seu iPhone, se apagou algo na agenda, ou mesmo um ficheiro por “acidente”… aqui dentro tem onde recuperá-los.

Esta dica de hoje irá mostrar um sítio, dentro de um serviço, que muito provavelmente não conhece, nem nunca lá passou perto, mas que faz parte do seu perfil de utilizador Apple. Sim, estamos a falar no iCloud e no que este, através do seu browser, tem para lhe oferecer.

Já conhece o iCloud.com?

Possivelmente até sabe que existe, sabe que tem algumas funcionalidades, mas nunca explorou de forma alargada o que lá é oferecido. Num resumo muito simplista e rápido, podemos dizer que este serviço online permite-lhe partilhar e colaborar com outros, em tempo real, em documentos, folhas de cálculo e apresentações, mesmo que não tenham acesso a um dispositivo Apple.

Além disso, inclui o acesso ao iCloud Drive, ao Pages, ao Numbers, ao Keynote, aos Contactos, às Notas para iCloud e ao armazenamento gratuito para todos os documentos que criar. Mas há mais e é essa parte que vamos tratar.

Como recuperar contactos apagados do iPhone

Há vários cenários que podem servir como exemplo para o que vamos hoje mostrar. No nosso Consultório ou mesmo no grupo Pplware @ Apple já várias pessoas pediram ajuda para resolver este problema: apaguei sem querer uns contactos no meu iPhone, como os posso recuperar?

O iCloud guarda várias cópias dos Contactos, Calendário, Lembretes, Ficheiros e Marcadores. Para termos acesso a essa informação fazemos o seguinte:

Abra o navegador que usualmente utiliza (Safari, Google Chrome, IE, Edge, Firefox, etc…) e vá ao serviço icloud.com ;

; Faça Login na sua conta, usando o seu Apple ID;

Dentro da sua conta do iCloud clique no ícone Definições da conta que está no canto superior direito;

Desça na janela até conseguir ver no canto inferior esquerdo as opções Avançadas ;

; Clique na opção Restaurar Contactos.

Atente que nesta área poderá Restaurar outras informações, como referimos em cima. Tem acesso aos ficheiros, calendários, lembretes e até aos marcadores.

Na opção Restaurar Contactos escolha a cópia antes de ter apagado o ou os contactos. Na imagem em baixo mostramos um exemplo de como lhe irá aparecer:

Feito isto deverá ter restaurado o que apagou. Espere uns minutos e o iCloud estará sincronizado com o seu iPhone e lá estarão os Contactos, assim como outros dados presentes nas opções de restauro do iCloud.

