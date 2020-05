Hoje, a SpaceX lançará os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley na missão que devolverá aos EUA a sua capacidade de enviar astronautas para o espaço. Conforme é sabido, este será o primeiro voo tripulado operado por uma empresa privada. Isto marcará uma nova era em que as empresas desempenharão um papel mais importante na corrida espacial. Assim, está tudo pronto para o início da missão “Demo 2”.

Este voo tripulado contará com um foguete da empresa SpaceX e levará os dois humanos até à Estação Espacial Internacional. Pese o facto da pandemia COVID-19 ter condicionado os trabalhos, o voo de hoje é considerado histórico pela NASA. Será o primeiro lançamento de astronautas para um voo orbital nos EUA desde 21 de julho de 2011, quando voou pela última vez um vaivém espacial.

SpaceX e NASA fazem história

Para os aficionados pelo Espaço, hoje iremos acompanhar a par e passo o lançamento do foguete Falcon 9 reutilizável da empresa de Elon Musk. O veículo partirá pelas 21:3oh e lançará os astronautas Robert Behnken (49) e Douglas Hurley (53) da plataforma de lançamento 39, no Centro Espacial Kennedy. Essencialmente, este será um voo de teste da cápsula “Crew Dragon“.

O lançamento, que contará com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Mike Pence, vice-presidente, é importante, porque irá pôr fim à dependência da NASA da nave espacial russa Soyuz, para enviar os seus astronautas para o espaço. Além disso, pela primeira vez, os astronautas da NASA serão enviados para o espaço por uma empresa privada, a SpaceX, que irá colocar, tanto o foguetão, como a cápsula, no espaço.

Posteriormente, dezanove horas após o lançamento, os dois astronautas deverão chegar à Estação Espacial Internacional. Aí, passarão 6 a 16 semanas a apoiar os três membros da tripulação. Graças aos dados recolhidos durante estes dias, a NASA espera preparar os próximos voos tripulados da cápsula “Crew Dragon”. Segundo a agência espacial, estes novos eventos terão início no final de agosto.

Poderão seguir aqui no Pplware todos os desenvolvimentos:

Um momento histórico na exploração espacial

Estes lançamentos poderão ser influenciados pelas condições meteorológicas. Contudo, ontem, numa conferência de imprensa, o Administrador da NASA, Jim Bridestine, anunciou que o boletim meteorológico é ligeiramente favorável e que a probabilidade de acompanhar as condições atmosféricas é de 60%. Se o lançamento for cancelado devido às condições meteorológicas, a descolagem será adiada até ao final da semana.

Na verdade, hoje será o primeiro voo tripulado da cápsula “Crew Dragon”, que foi lançada com sucesso em março de 2019, e a primeira missão tripulada do foguete Falcon 9, amplamente utilizado para o lançamento de cargas militares e civis.

Assim, a missão “Demo 2” representa a consolidação de operações que a SpaceX já fez mais de uma dúzia de vezes com os seus envios de mercadorias para a estação espacial com as suas cápsulas “Dragon” não tripuladas. Por conseguinte, de um ponto de vista técnico, o lançamento desta quarta-feira é relevante para validar o sistema de transporte do SpaceX, para futuras missões tripuladas, a um custo muito mais baixo do que o permitido pelos vaivéns espaciais.

Para a NASA isto definirá um marco no Programa Espacial de Voo Comercial, lançado durante a administração de Barack Obama, pelo qual a agência espacial se torna cliente de empresas privadas para enviar tripulações e cargas para órbita.

Estamos a transformar a nossa forma de viajar no espaço. O objetivo é comercializar a órbita da Terra.

Referiu Jim Bridenstine na conferência de imprensa.

Comercialização do espaço?

Segundo as palavras do responsável, esta comercialização vai permitir a exploração da Lua de forma sustentável, durante o programa Artemis, sucessor do venerável programa Apollo. Além disso, será também indispensável, para a fundação de múltiplas estações espaciais comerciais na órbita da Terra e para impulsionar a exploração económica do espaço.

Conforme observou Bridestine, o objetivo é passar de um mercado de 400 mil milhões de dólares, incluindo satélites de comunicações e de observação, para um mercado de 1 bilião de dólares.

Por último, o administrador da NASA reiterou que o Japão será o primeiro parceiro internacional a viajar a bordo do “Dragão da Tripulação”. No entanto, existem conversações com outros países, como a Rússia, para futuros lançamentos.