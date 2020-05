Samsung desempenhará um papel crucial na produção do iPhone 12

A Apple está já a preparar o iPhone 12 e não tem como se livrar da Samsung, já que a empresa de Cupertino quer garantir no seu novo iPhone o melhor ecrã alguma vez lançado no mercado. Conforme está a ser referido, a empresa sul-coreana terá um papel importante no fabrico do iPhone de última geração, pois garantiu a maioria dos pedidos de ecrãs OLED para este novo topo de gama da Apple.

A Apple tem trabalhado com a Samsung com ecrãs OLED no iPhone desde o iPhone X, mas não está só, há outras igualmente poderosas neste mercado.

iPhone 12 poderá ter a maior atualização desde há muitos anos

Segundo um relatório publicado hoje, a Samsung irá novamente fornecer ecrãs OLED para os topo de gama da Apple. Apesar de não ser a única fabricante e fornecedora de ecrãs para a empresa de Tim Cook, esta tem capacidade de produção que, provavelmente, nenhuma outra tem.

O mercado espera que a Apple lance o que os seus seguidores há muito têm solicitado, o formato mais retilíneo do chassi do iPhone. Basicamente, os clientes e utilizadores da marca querem que a Apple combine o chassi do iPhone 5 com o tamanho do iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Assim, poderia tirar partido das linhas elegantes com um ecrã fantástico. Claro, ainda se espera que tenha 5G!

Como tal, aqui entra a Samsung nos planos, ao servir os seus ecrãs de grandes dimensões na tecnologia diodo orgânico emissor de luz (OLED).

Samsung: frenemy de longa data da Apple

Embora o fornecedor Samsung receba a maioria dos pedidos dos ecrãs, não será a única empresa a ser abordada pela gigante americana. Tanto a LG Display quanto a BOE Technology partilharão os “pedidos restantes”, de acordo com o Digitimes. O relatório paywalled não fornece uma proporção exata da divisão do pedido.

A Samsung faz ecrãs há muito tempo para os iPhones. A empresa foi a única fabricante de displays OLED da Apple a partir do iPhone X, em 2017. Mais recentemente, a Apple expandiu a sua cadeia de fornecedores para incluir LG e BOE como fabricantes deste componente nos seus smartphones.

É importante referir que a Apple já trabalha com a LG em ecrãs, nos computadores, por exemplo, há muitos anos. Contudo, a LG Display só foi adicionada em 2018 ao segmento iPhone, enquanto a BOE entrou no ano passado.

Mas qual a razão da Apple comprar a vários?

Conforme temos vindo a perceber, desde há vários anos, a empresa não quer estar “na mão” de um só fornecedor naquilo que não controla o desenvolvimento e produto final. Como tal, adicionar outros fabricantes à mistura não é necessariamente um desdém para a Samsung. Em vez disso, permite que a Apple partilhe o risco do fabrico entre vários fornecedores.

Se a Samsung tiver um problema, a Apple ainda possui ecrãs da LG e BOE que podem ser usados. Isso também significa que a Apple pode espremer as margens a seu favor. Por exemplo, na época em que adicionou a LG Display à sua lista de fornecedores de ecrãs OLED, a Apple supostamente pediu à Samsung para reduzir o preço deste componente, o que resultou, na altura, num desconto de 9%.

Com o iPhone 12, também pode ser que a Samsung não tenha capacidade para oferecer tudo o que a Apple deseja. De acordo com um relatório de Jon Prosser, as unidades do iPhone 12 deste ano serão os primeiros iPhones a usar ecrãs OLED para todos os modelos. Nos últimos anos, a Apple produziu iPhones OLED e LCD. A Samsung – provavelmente não por coincidência – disse que deixará de fabricar ecrãs de LCD até o final de 2020.

Samsung é parceira ou concorrente?

O facto de a Apple continuar a confiar na Samsung muitas vezes surpreende os observadores de tecnologia. Conforme pode ser lido no livro Samsung Rising, a Samsung frequentemente posiciona a Apple como a sua rival número um. Mas a Apple, por sua vez, continua a possibilitar à Samsung ganhar dinheiro com os dispositivos Apple. Este acordo, embora não seja o ideal, é adequado a ambas as partes. Vale ressaltar o facto de que a Samsung Display é uma parte diferente da empresa da divisão Samsung que fabrica telefones.

O Samsung Display tem capacidade para produzir as quantidades exigidas pela Apple. Enquanto isso, a capacidade de fornecimento da Samsung ajuda a Apple. A empresa de Cupertino tira muito proveito dessa capacidade e colhe, como temos visto, os seus lucros ano após ano. A marca tem o maior sucesso no mundo da tecnologia, mas tem presente que, para isso, precisa dos seus “concorrentes e amigos”.

De acordo com um relatório de há alguns anos, os caros painéis de ecrã OLED da Samsung significam que a Apple consegue gerar mais 100 dólares em cada unidade de iPhone fabricada.

