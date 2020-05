Electronic Arts disponibiliza código de Command & Conquer e Red Alert

Dois jogos fantásticos é o mínimo do que se pode dizer de Command & Conquer e Command & Conquer Red Alert. Foram, sem dúvida, dois dos grandes jogos do final do século passado e inclusive, lançaram fundações para os RTS que se seguiram.

Passados mais de 20 anos sobre os seus lançamentos, a Electronic Arts surpreendeu tudo e todos ao indicar que vai disponibilizar o código fonte dos jogos.

Jim Vassella da Electronic Arts (produtor de Command & Conquer Remastered Collection) fez uma revelação via Reddit bastante inesperada de que o código fonte de Command & Conquer e Red Alert será disponibilizado ao público.

É um anúncio surpreendente e bastante bem-vinda pelos jogadores, a avaliar pelas reações que se seguiram à revelação. Com uma edição remasterizada a caminho (Command & Conquer Remastered Collection), esta é uma ótima notícia para todos os fãs da série.

“Estou muito feliz por poder anunciar hoje que adicionalmente ao lançamento de Command & Conquer Remastered Collection, a Electronic Arts vai também disponibilizar as TiberianDawn.dll e RedAlert.dll e respetivo código fonte sob o abrigo da licença GPL.” referiu Vassella.

Num texto ainda extenso, Vassella adiantou que “Então, o que significa realmente isto no que toca ao suporte a MODs da edição remasterizada? Significa que, além da inclusão de um novo Editor de Mapas, estas Dlls ajudarão os jogadores a criarem os seus mapas, criar unidades personalizadas, substituir imagens e arte do jogo por criações suas, alterar a lógica por detrás da jogabilidade e editar dados.”

Por outras palavras, a partir do momento em que as Dlls estejam disponíveis, jogadores de todo o Mundo, podem começar a desenvolver as suas criações (MODs) e partilhar com o Mundo. Abre-se assim uma nova era para Command & Conquer.

Entretanto Jim acabou por revelar também que a possibilidade de se jogar em rede (LAN Play) não vai chegar por enquanto com a versão remasterizada, pois com as medidas de confinamento do Covid, a empresa acabou por não ter disponibilidade para a incluir. Mas, há-de vir…

“Acredito que esta franchise será a primeira de muitas, do género RTS, que irão disponibilizar o seu código ao abrigo de GPL,” e ainda acrescentou que “O nosso objetivo é o de disponibilizar o código fonte de uma forma que possa efetivamente ser benéfica para a comunidade. Esperamos ver ao longo dos próximos anos, o aparecimento de fantásticos trabalhos criados pela comunidade.”

5 de junho é o dia em que Command & Conquer Remastered Edition será lançado, assim como o dia em que o código fonte do jogo original será disponibilizado.

A seguinte imagem mostra uma comparação dos gráficos do original (esquerda) com os gráficos da versão remasterizada que sai a 5 de junho (lado direito).

Entretanto podem ver aqui as features de Command & Conquer Remastered Collection, disponível já no dia 4 de junho.