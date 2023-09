Jovens chineses contornam as regras de horas de jogo com contas duplas e VPNs

A China tem algumas regras mais rígidas do que outros países e uma delas envolve o tempo que os jovens podem estar a jogar videojogos. Mas os chineses não parecem querer aceitar de ânimo leve estas proibições de poderem jogar durante mais horas e, como forma de as contornarem, estão a usar contas duplas e VPNs.

Jovens chineses quebram regras de proibição de jogar mais horas

Em 2019, o governo chinês começou a implementar algumas regras apertadas e regulamentos para evitar que os jovens se tornem dependentes dos jogos eletrónicos. Essas medidas afetam os jogadores que têm menos do que 18 anos e pretendem que estes jovens joguem menos tempo, nomeadamente até 90 minutos por dia e 3 horas nos feriados. Para além disso há ainda a proibição de jogarem entre as 22h00 e as 08h00.

Mas no ano de 2021 essas regras edureceram ainda mais, permitindo que os adolescentes jogassem apenas 1 hora por dua, entre as 20h00 e 21h00, às sextas-feiras, sábados e domingos. A China considerou que a nova regulamentação foi um sucesso e garantiu que cerca de 70% dos jovens cumpriram as diretrizes.

Contudo, um novo estudo garante que não há provas concretas que confirmem esses supostos resultados, uma vez que alguns já encontraram altenativas para contornar estas regras. Os dados foram recolhidos pela Unity Technologies, a mesma criadora do motor gráfico Unity, onde os investigadores detetaram 2,4 mil milhões perfis de jogadores e um total de 7,04 mil milhões de horas de jogo, entre o dia 16 de agosto de 2019 e 16 de janeiro de 2020.

Ou seja, considerando que a China tem cerca de 1,4 mil milhões de habitantes, então tal significa que os jovens chineses criaram várias contas diferentes por cada utilizador. Embora os dados sejam anónimos e não se consiga discriminar quais os jogadores com menos de 18 anos, os investigadores salientam que o número de jogadores que jogam mais intensamente aumentou após as restrições implementadas na China.

Para além disso, também foi detetado um aumento nas contas partilhadas e assume-se que o uso de VPNs também aumentou, sendo esta uma forma de os jovens chineses contornarem as medidas restritivas das horas de jogo. Assim, os investigadores concluem que estas medidas foram uma "política ineficaz"