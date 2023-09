O regresso dos irredutíveis com Asterix & Obelix: Slap Them All 2!

"Estamos no ano 50 a.C.. Toda a Gália está ocupada pelos Romanos… Toda? Não! Uma aldeia povoada por irredutíveis Gauleses resiste agora e sempre ao invasor." Quem não se lembra desta mítica introdução dos livros (e filmes) de Asterix e Obelix. Pois bem! Em breve chegam novas aventuras com Asterix & Obelix: Slap Them All 2!

Os Gauleses mais conhecidos do Mundo estão de regresso este ano, com Asterix & Obelix: Slap Them All 2!, a sequela do jogo de 2021 que trouxe muitas e boas recordações a muitos jogadores fãs de Asterix, Obelix, Panoramix, Assurancetourix, Falbala entre muitos mais.

Asterix, Obelix e restantes amigos da irredutível aldeia do Norte de França resistem e continuarão a resistir durante muito tempo aos invasores romanos e a chegada do jogo, promete muitas mais aventuras e diversão a caminho.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! é um Beat'em Up numa perspectiva 2D que, tal como o teaser agora revelado ilustra, apresenta um frenesim de estaladas e bofetadas nas pobres e desafortunadas legiões romanas.

Embebido do espirito e da mística que René Goscinny e Albert Uderzo emprestaram a este rico universo de Asterix e Obelix, Slap Them All 2 convidará os jogadores a frenéticas sessões de pancadaria, seja a solo ou em local co-op.

Tudo começa com a chegada súbita e inesperada de Goudurix, que veio pedir ajuda aos irredutíveis gauleses. Segundo o que ele revela, o seu pai, Oceanonix, foi aprisionado pelos romanos por um roubo que não cometeu.

A Aquila of Lutetia, o emblema dourado das legiões romanas, foi roubado e Oceanonix foi preso, injustamente, pelo crime. Asterix e Obelix surgem agora com a missão de investigar o roubo e tentar inocentar Oceanonix e o libertar da prisão.

Os dois guerreiros gauleses partem então para Lutécia para investigar o sucedido e pelo caminho, vão-se deparar com inúmeras legiões romanas, sempre prontas para levar umas valentes bofetadas. Ahhhh... e quase me esquecia... nem os piratas mais infelizes do mundo se vão safar desta nova aventura de Asterix e Obelix.

E no final, esperemos que a aventura termine como sempre, com um tremendo festim de pancadaria e com um banquete onde não poderão faltar os suculentos javalis dos quais tanto o Obelix gosta.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, e PC a 30 de Novembro deste ano.