Between Horizons já tem data de lançamento

Tal como aqui vimos, Between Horizons é uma aventura de ficção cientifica retro que se prepara para lançar no Espaço Profundo. E agora... já tem data de lançamento.

Trata-se de uma aventura que apresenta uma aparência retro devido ao seu estilo pixelizado e que decorre numa perspectiva 2,5D (mas com gráficos 3D). Tal como muitos jogos do género, baseia a sua jogabilidade em aspetos muito característicos, tal como a exploração dos cenários e objetos aí encontrados, a necessidade de investigação e de obtenção de pistas, que culminam com uma narrativa ramificada e estruturada que vai-se desenleando à medida que os jogadores evoluem e tomam decisões.

Os jogadores vestem a farda de Stella, a recém nomeada Chief of Security (Chefe de Segurança) da Zephyr que se encontra numa missão de investigação a eventos misteriosos numa estrela distante.

No entanto, algo se passa a bordo da Zephyr e cedo os jogadores se irão ver embebidos nas teias duma conspiração que ameaça a estabilidade e operacionalidade da nave e de toda a sua tripulação.

Em desenvolvimento pela Assemble Entertainment, Between Horizons será lançado para PC, via Steam a 25 de Março de 2024.