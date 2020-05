Honor X10 5G vendeu mais de 100.000 unidades em apenas 8 minutos

Ontem foi colocado à venda o novo smartphone Honor X10 5G. Talvez a publicidade da marca tenha resultado uma vez que o equipamento vendeu mais de 100.000 unidades em apenas 8 minutos.

A Honor é uma empresa subsidiária da chinesa Huawei e, recentemente, apelidou este smartphone como sendo a chave-mestra do 5G a nível mundial.

As marcas chinesas têm apostado forte em equipamentos de grande qualidade, com características apelativas para os consumidores e, claro está, também já preparados com a conectividade 5G. Tudo isto em preços muito mais baixos do que aqueles que estamos habituados a ver em produtos de marcas mais populares, como por exemplo, a Apple e a Samsung.

Assim, as vendas destes dispositivos têm ‘saído como pãezinhos quentes’.

Em 8 minutos foram vendidas 100 mil unidades do Honor X10 5G

Considerado por muitos como o rival à altura do também recente Redmi 10X, o novo Honor X10 foi já apelidado pela empresa como a chave-mestra do 5G a nível mundial.

Assim que o smartphone Honor X10 5G foi colocado à venda, nesta semana, foram vendidas 100.000 unidades em apenas 8 minutos. Desta forma, pode-se concluir que o equipamento captou a atenção e o interesse dos consumidores.

Talvez o impacto da publicidade da Honor em relação à rede 5G tenha contribuído significativamente para esta realidade. Para além disso, não nos podemos esquecer que este smartphone já subiu ao monte Everest, onde captou umas belíssimas imagens do local.

Principais características do Honor X10 5G

Este equipamento vem com o Kirin 820, com suporte para 5G. O ecrã de 6,63 polegadas tem uma taxa de atualização de 90Hz. Está preparado para suportar uma alta taxa de frames de 90fps de alguns jogos mais tradicionais e a taxa de amostragem ao toque é de 180Hz, tornando a experiência dos jogos muito mais suave.

O desbloqueio é feito através de impressão digital na lateral, que se apresenta elegante e prático.

Na traseira apresenta-se um sistema fotográfico de três câmaras potentes e de alta sensibilidade com sensor RYYB.

Já quanto ao preço, o Honor X10 5G custa 1.899 yuan (~242 euros) na versão 6GB/64GB; 2.199 yuan (~210 euros) na versão 6GB/128GB; e a versão 8GB/128GB tem o preço de 2.399 yuan (~306 euros).