Apple: O design do iPhone 12 Pro Max será este?

A Apple estará já a preparar o novo iPhone 12 que, com todos estes condicionalismos, deverá aparecer em outubro. Segundo alguns rumores, desde o hardware ao novo iOS 14 estarão atrasados para o lançamento nas datas normais, pelo menos o lançamento de todos os modelos. Apesar dos tempos serem estranhos, há quem tenha “pistas” do aspeto do novo iPhone topo de gama. E ao que parece, poderá ser um design há muito pedido pelos utilizadores do smartphone da APple.

Surgiu na web um novo vídeo que alega conter o design final do iPhone 12 Pro Max. Mas será que a Apple irá avançar com o aspeto iPad num iPhone?

O trabalho agora apresentado foi autoria do canal de YouTube EverythingApplePro em parceria com MaxWinebach. Uma visão que assenta em pistas e, eventualmente, na ansiedade de verem o resultado muito esperado neste dispositivo da empresa de Cupertino.

iPhone 12 Pro Max: O que poderá haver de diferente?

Desde logo, identificamos uma linha de design bem diferente daquilo a que Apple nos tem vindo a habituar nos seus smartphones. Na verdade, a empresa de Cupertino tem apostado sempre no mesmo design desde o lançamento do iPhone 6, em 2014. Das bordas arredondadas do aparelho, passamos agora para bordas quadradas, que nos relembram o iPhone 5.

Perguntarão se fará sentido…. e sim, faz todo o sentido, pois é uma tendência que a Apple tem vindo já a adotar em todos os seus equipamentos Pro (como no caso do iPad e o MacBook). Assim, será certamente objetivo da Apple criar uma identificação própria para as suas linhas de topo de gama, o que nos deixará apenas com a dúvida se esse mesmo design será adotado pelo iPhone 12 normal. Mas em princípio assim será, até mesmo para distingui-lo do modelo mais económico que acaba de ser lançado.

O notch desaparece?

Desengane-se quem acha que o notch irá desaparecer tão cedo nos iPhones. A verdade é que, para além da verdadeira função que o mesmo tem e que vai além da estética (pois alberga todos os sensores que tornam possível o funcionamento do Face ID), é um elemento distintivo destes equipamentos, e como sabemos, a Apple não abdica facilmente de decisões ao nível de design.

No entanto, será um notch bem mais reduzido e menos intrusivo na experiência de ecrã. Segundo o youtuber, este será pouco maior do que o notch que estava presente na linha OnePlus 6.

Câmaras

As câmaras sempre foram alvo de grande foco nos equipamentos da Apple, e neste novo modelo deverá manter-se assim. Como tal, no iPhone 12 Pro Max, deveremos poder contar com quatro sensores traseiros, nomeadamente a câmara angular, a grande angular, um sensor de zoom/telefoto.

Como novidade e como já conhecemos do novo iPad Pro 2020, haverá o novo sensor LiDAR que, entre outras funções, permitirá um mapeamento 3D para aplicações de Realidade Aumentada e para as próprias fotos.

Conectividade 5G

Neste novo modelo, iPhone 12 Pro Max, deveremos também poder contar com um modem 5G, seguindo as tendências dos lançamentos de equipamentos topos de gama. Para isso, o iPhone 12 Pro Max terá antenas laterais um pouco maiores, certamente por necessidades de captação de sinal.

Este novo modelo, segundo o vídeo, será ligeiramente mais fino do que o seu antecessor, o que certamente permitirá um maior conforto na utilização do mesmo. Contudo, o alto das câmaras deverá ter ligeiramente maior, ainda que de forma praticamente impercetível, para albergar o novo conjunto de sensores.

O vidro a cobrir o ecrã também deverá ser 2D, ou seja, não terá um efeito tão arredondado quanto aquilo que temos vindo a conhecer, com 2.5D. As bordas do ecrã deverão ser bastante reduzidas, apesar da presença do notch na borda superior, o que dará um aspeto bem mais moderno a esta nova linha de smartphones.

O botão de power deverá ter descido um pouco, fruto do aumento de tamanho dos smartphones a que temos vindo a assistir, permitindo assim um mais fácil acesso ao mesmo. Na parte lateral poderemos vir ainda a contar com um Smart Connector, à semelhança do que também acontece com o iPad Pro. Os motivos para essa inclusão serão ainda desconhecidos.

Certamente, com o passar do tempo, surgirão novas informações, mas por agora estas parecem ser certas, tendo inclusive sido validadas por Jon Prosser, que, nestas últimas semanas, tem demonstrado ser um verdadeiro leaker no que toca a produtos Apple.