E Porque Hoje é Sexta

A mulher está na cama com o amante e, de repente, ouve o barulho da chave na fechadura. Fica nervosa, principalmente, porque nos apartamentos modernos não há espaço debaixo da cama, estão a 20 andares de altura, não há armários… e, de repente, ela diz ao amante:

– Querido, fica tranquilo e faz tudo o que eu disser. Fica ali de pé, como se fosses um robot, sem pestanejar.

O marido entra:

– Olá amorzinho! Olha, anteciparam o voo e eu cheguei um dia antes… mas… quem é esse tipo e que raio está aqui a fazer nú?

A mulher sorri e responde:

– Como me tens abandonado com essas viagens e reuniões, resolvi comprar este robot escravo sexual modelo RTSEX-2007. Vem, aproxima-te… toca-o… Tem pele de verdade; é arrefecido a água; gasta pouco, processador de 256 bites, ligação GPRS à Internet, actualizações automáticas, etc, etc…

Pergunta o marido:

– Mas, amor… Havia necessidade disso?

Responde a mulher:

– E o que querias? Que me enrolasse com algum vizinho ou com o porteiro do prédio?

Compreensivo diz o marido:

– Está bem, deixa-te de parvoíces e vamos para a cama.

A mulher, que já estava cansada, responde:

– Ai, fofinho, é que me dói a cabeça e além do mais eu estou naqueles dias…

Diz o marido:

– Que má sorte a minha. Então, porque não vais arranjar qualquer coisa para eu comer?

A mulher sai do quarto e vai para a cozinha. O marido, que ficou a sós com o suposto robot, olhando-o diz:

– Se este invento é bom para a minha mulher, também vai servir para mim!

E então, puxa-o pelo braço, atira-o para cima da cama, põe-o de quatro e quando está a jeito, o amante diz nervosamente e com a voz mais metálica e robótica que consegue:

– Erro! Erro de sistema, entrada incorrecta! Erro de sistema, entrada incorrecta!

O marido mira-o de alto a baixo, sobe as calças e diz:

– Que se lixe esta porcaria de robot moderno. Vou atirá-lo agora mesmo pela janela fora…

O amante, assustado ao lembrar-se dos 20 andares do prédio, grita com a mesma voz metálica:

– Sistema actualizado! Download de software completo! Por favor tente de novo !