iPhone 12 Pro Max só para outubro? E esta semana, sempre chega o iPhone SE 2020?

O mundo está a mudar, já deram conta de certeza. Contudo, as empresas trabalham para quando a vida voltar a uma espécie de normalidade. Certo é que as datas que conhecíamos este ano vão mudar, estão já a mudar. Há informações que dizem que a Apple só irá apresentar o novo iPhone 12 em outubro, algo que nunca aconteceu. Os problemas de fabrico estão obrigar a empresa de Cupertino a mudar a estratégia.

Segundo um analista de uma empresa chinesa de investigação, GF Securities, o lançamento do modelo iPhone 12 de pelo menos 6,7 polegadas pode ser adiado devido à pandemia do coronavírus.

Apple poderá fazer apresentações do novo iPhone 12 Pro Max só em outubro

Num novo relatório de investigação, o analistas Jeff Pu afirma que a atual fase de desenvolvimento do iPhone 12, “EVT” ou “Engineering Verification Test”, pode ter sido prolongada por duas semanas até ao final de abril para o modelo de 5,4 polegadas e 6,1 polegadas do iPhone 12, e até meados de maio para o modelo de 6,7 polegadas do iPhone 12.

Assim, poderá haver ainda uma possibilidade para que os modelos iPhone 12 de 5,4 polegadas, iPhone 12 de 6,1 polegadas e iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas sejam lançados em setembro, seguindo-se o lançamento do modelo iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas em outubro. A Apple escalonou o lançamento de novos modelos de iPhone em 2017 e 2018 também, mas parece estranho que a Apple escalonasse o lançamento dos modelos iPhone 12 Pro.

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar da possibilidade de o lançamento do iPhone 12 ser adiado. Já em março, um relatório tinha afirmado que o lançamento dos seus iPhones 5G poderiam ser adiados por vários meses devido à pandemia da COVID-19, uma vez que afetou a procura global e perturbou a cadeia de abastecimento da empresa.

5G no novo iPhone 12 parece estar no caminho

No entanto, outro relatório refutou esta alegação, citando os fornecedores de Taiwan da Apple, segundo os quais o lançamento do iPhone 5G estava no bom caminho. Informações partilhadas pelo Bloomberg, que citam “pessoas familiarizadas com o assunto” também referem que o lançamento do iPhone 12 5G ainda está agendado para setembro.

Portanto, pela conjuntura não surpreenderá que a Apple adie os lançamentos do iPhone 12 para outubro, dada a situação atual. Na verdade, lançar ao mundo produtos novos e ter o seu maior mercado, o americano, em estado de profunda crise, poderá ser contraproducente!

Além dos atrasos no hardware, fala-se igualmente em atrasos no lançamento do iOS 14. A grande atualização do sistema operativo deverá estar a ter atrasos. Este é o sistema que virá pré-instalado no iPhone 12. A Apple anunciou que a WWDC 2020, o maior evento do ano, será um evento apenas online devido à pandemia do coronavírus.

De acordo com rumores, os modelos iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas e iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas serão dispositivos OLED de gama superior com câmaras de tripla lente, enquanto os modelos iPhone 12 de 5,4 e 6,1 polegadas serão iPhones de gama inferior com câmaras de dupla lente e uma etiqueta de preço mais acessível. Espera-se que todos os modelos iPhone 12 apresentem ecrãs OLED e suportem 5G.

Vídeo de conceito do que poderá ser o novo iPhone 12:

Esta semana, haverá novidades do iPhone SE 2020?

Segundo o analista da empresa chinesa, é esperado que esta semana a Apple lance o tão aguardado iPhone SE 2 (ou iPhone 9). O novo iPhone SE deverá ter um ecrã de 4,7 polegadas, Touch ID, chip A13, 3GB de RAM, e até 256GB de armazenamento. Espera-se que a Apple preze o novo modelo de nível de entrada por 399 dólares (provavelmente em Portugal poderá rondar os 489 euros).