Turistas resgatados em Itália graças ao SOS Emergência via Satélite do iPhone 14

Esta tecnologia é importante e por isso todas as marcas querem ter o seu serviço. Se inicialmente a Apple e a Huawei desenvolveram produtos, a Google equipou o seu sistema operativo Android 14 para ter esta opção e a Samsung já está em negociações com operadores. Os casos mostram que a aposta está ganha. Dois turistas foram resgatados em Itália graças ao SOS Emergência via Satélite do iPhone 14.

Comunicações por satélite do iPhone 14 ajudam turistas perdidos na montanha

A Apple disponibilizou este serviço na Europa, para alguns países, em dezembro de 2022. Contudo, em Itália e Portugal só no passado mês de março é que a funcionalidade ficou ativa. Segundo informações agora partilhadas, esta tecnologia foi preponderante no resgate de dois turistas perdidos nas montanhas em Itália. É referido que a utilização do SOS Emergência via Satélite do iPhone 14 é uma estreia em Itália.

O serviço de pedido de emergência 112 foi acionado por dois turistas perdidos nas montanhas. Sem outra forma de comunicar, a única salvação foi usar o iPhone 14.

Durante a sua viagem pelos Apeninos, os dois caminhantes viram-se totalmente desorientados numa zona "branca", sem acesso a uma rede móvel. Um dos caminhantes utilizou o seu iPhone 14 para contactar os serviços de emergência, utilizando a opção de mensagens de texto via satélite. Graças a esta funcionalidade, os bombeiros locais puderam intervir rapidamente e encontrar os dois infelizes turistas.

A publicação italiana Corriere Della Sera sugere que esta poderá ser a primeira utilização da função SOS de emergência via satélite em Itália. Naturalmente, este não é o único caso em que a função SOS de emergência se revelou vital.

Em abril passado, a funcionalidade desempenhou um papel crucial no salvamento de três estudantes que poderiam ter morrido congelados num desfiladeiro no Utah, EUA. Em maio o sistema ajudou 10 caminhantes que se tinham perdido na zona de Last Chance do desfiladeiro de Santa Paula, Califórnia. Em junho, uma caminhante utilizou a função para pedir ajuda quando um trilho ruiu, ferindo o tornozelo, também nos Estados Unidos.

Há cada vez mais casos, mostrando como esta tecnologia tem sido preponderante para ajudar os utilizadores do iPhone 14.

