Novidades da Apple são mina de ouro para as fabricantes de acessórios

Como é apanágio da Apple, a WWDC de ontem presenteou os programadores e os demais entusiastas com muitas novidades. Depois de conhecer tudo o que há de novo, há alguém que sai, sem sombra para dúvidas, a ganhar: as fabricantes de acessórios.

Depois de recebermos as novidades da WWDC de ontem, o Xataka denotou um pormenor (não tão pequeno quanto isso) que é, efetivamente, interessante.

Por detrás da Apple e dos seus gadgets e ideias desejáveis, está toda uma indústria que se dedica a produzir e assegurar os acessórios que os tornam ainda mais atrativos. Isto acontece, aliás, com as capas do iPhone e dos AirPods, com as braceletes para o Apple Watch, os adornos para o carregador MagSafe, entre outros.

Apesar de essa personalização ser transversal a outros equipamentos, fabricados por outras marcas e com outros sistemas operativos, no caso da Apple parece mesmo tratar-se de um fenómeno.

Ontem, durante a WWDC, a par das novidades do iOS 17, a empresa de Cupertino apresentou uma forma, visualmente apelativa, de tirar mais proveito do ecrã de bloqueio, através de visualizações como: relógio analógico, calendário, controlos de música e apresentação de fotografias em slides.

Assim como os sets de carregamento, que incluem espaços para o Apple Watch, para o iPhone e ainda para os AirPods, esta novidade, que implica que o smartphone seja colocado na horizontal, vai provavelmente precisar de um acessório, exatamente como aquele que vemos nas imagens divulgadas pela Apple do produto.

Mais ainda, referir a incorporação do FaceTime no novo tvOS. Uma vez que a câmara utilizada é a do iPhone, os utilizadores poderão querer adquirir um acessório com inclinação regulável e que permita pousar o smartphone, de forma segura e pertinente.

