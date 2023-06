Apple WWDC 2023: Venha conhecer em direto o novo iOS 17

Hoje a Apple dá arranque a mais uma Worldwide Developers Conference, é o grande evento anual dedicado a programadores, e às 18h (horário de Lisboa) as portas do Steve Jobs Theater abre para a Keynote. Serão então anunciadas as grandes novidades do iOS 17, bem como as atualizações dos outros sistemas operativos. Mas neste evento ainda deverão ser dados a conhecer novos Macs e um gadget dedicado à realidade mista.

O que esperar da Apple WWDC 2023

A Conferência Mundial de Programadores da Apple cria linhas orientadoras do futuro da empresa. Espera-se, este ano, que a Apple apresente o seu primeiro headset de realidade mista, com um sistema operativo dedicado, completamente revolucionário... ainda que este possa ser um anúncio de perspetivas para o futuro.

No entanto, será o iOS que irá brilhar neste evento, que se espera que venha a estar ainda mais interligado com os outros sistemas da Apple...

Os iPhones serão lançados só em setembro, já com este novo iOS 17, mas hoje são esperadas novidades no segmento dos computadores, nomeadamente um MacBook Air maior, de 15".

Mas como não estamos aqui para falar de rumores, mas para lhe dar a conhecer todas as novidades, junte-se a nós, a partir das 18h para conhecer e comentar tudo o que a Apple preparou para os seus fãs e programadores.

Keynote em direto

Principais destaques

Tim Cook dá as boas vindas a partir do Apple Park.

O momento é para falar do Mac. Há um novo computador a caminho? A Apple acaba de apresentar o novo MacBook Air de 15".

O novo PC tem uma espessura de 11,5mm, tem ligação para headphones, duas portas TB, MagSafe. O ecrã tem uma moldura de apenas 5mm, é 12x mais rápido que o modelo com processador Intel, com o seu M2.

Tem TouchID, a bateria autonomia para 18 horas, e um sistema de som com 6 altifalantes. A câmara permite gravação a 1080p.

A Apple está também a apresentar o seu novo Mac Studio, com M2 Ultra, que lhe dá uma produtividade brutal. Pode suportar seis Pro Display XDRs, gerando mais de 1 milhão de píxeis.

Este computador na versão M2 Max e M2 Ultra vem com macOS Ventura, tem ethernet 10Gb, HDMI, SDXC e thunderbolt 4. Wi-Fi6, Bluetooth 5.3.

Os novos computadores ficam disponíveis na próxima semana e colocam fim à linha de PCs com processador Intel.

iOS 17

Agora é a vez do iOS. As grandes novidades começam ao nível da comunicação. Primeiro, a Apple vai ter uma personalização por contacto. O live voicemail será outra das grandes novidades.

Desta forma, os utilizadores poderão fazer transcrição ao vivo do correio de voz em tempo real enquanto eles falam.

Mensagens do FaceTime vão permitir gravar uma mensagem para as pessoas verem mais tarde, caso não atendam. A app Mensagens também receberá muitas novidades.

O AirDrop fica ainda melhor... com o NameDrop! Basicamente, a partilha de ficheiros com qualquer pessoa vai passar a ser feita de uma forma muito mais rápida e com ainda mais qualidade, entre o iPhone e o Apple Watch.

O teclado vai receber a função Autocorrect, que é apelidado como um modelo de linguagem transformador...

E o Journal? Esta nova app promete ser uma revolução, sendo o iPhone que dá sugestões sobre música, fotos, treinos, e muito mais... para que o utilizador possa criar as suas melhores memórias.

StandBy... o gadget para qualquer parte da casa

Basicamente, é uma base para o iPhone, que dará ao smartphone a possibilidade de ser usado como um relógio ou um assistente de casa...

iOS em resumo...

As novidades para o iPad

A Apple começa por destacar as novidades para o ecrã de bloqueio e os novos widgets. Estas são as grandes novidades que os programadores terão para explorar na nova versão do iPad.

[em atualização]