Apple acaba de apresentar o melhor portátil de 15″! O novo Air

Estavam à espera de novidades em portáteis na Worldwide Developers Conference da Apple? Aqui está a primeira novidade. O novo Mac Air que, segundo a Apple, é o portátil mais poderoso com 15". Conheça todas as novidades.

A Apple acaba de apresentar uma novidade há muito esperada, o novo MacBook Air de 15".

Esta nova versão de um dos portáteis mais leves do mercado, oferece uma incrível performance, elevada resolução ao nível da gráfica, uma autonomia de fazer inveja (18h) e com um design fanless.

Resumo de todas as novidades do novo MacBook Air de 15"

Segundo a Apple, esta nova versão do MacBook vem com o SoC M2 da Apple e é 12 mais rápido que a versão com SoC Intel. A câmara é de 1080p e o sistema de som é composto por 6 colunas. Em termos de memória RAM pode ter até 24 GB e ao nível de memória de armazenamento pode chegar aos 2 TB (dependendo do modelo que vai adquirir).

O ecrã retina é de 15,3" e é o portátil de 15" mais fino do mercado. Tem de espessura 11,5mm, tem ligação para headphones, duas portas TB, MagSafe. O ecrã tem uma moldura de apenas 5mm. Tem touch ID.

A Apple revelou também já os preços. A versão com SoC M1 custará 999 dólares. Já a versão com o novo M2, com ecrã de 13", custará 1099 dólares. Por fim, a versão de 15" com SoC M2 custará 1299.