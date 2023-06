Jogos grátis no Playstation Plus para Junho de 2023

Junho já chegou e como que a acompanhar a onda de calor que se avizinha, também uma outra onda surge no horizonte. Já chegaram os novos títulos que se juntaram ao catálogo do Playstation Plus. Vamos ver...

Os reforços do serviço premium da Sony, o Playstation Plus, já chegaram e são títulos de peso, como podem ver na lista abaixo indicada.

Vamos ver então de seguida quais os jogos que poderão começar a jogar desde já e até dia 3 de Julho de 2023, se tiverem uma subscrição ativa e válida de qualquer nivel do Playstation Plus.

A lista

NBA 2K23

O melhor jogo de baksetball do reino dos videojogos, encontra-se em rota de colisão com o Playstation Plus. NBA 2K23 está disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5.

Como podem ver na nossa análise, trata-se do jogo mais completo e realista da série NBA 2K, no qual os jogadores poderão competir com as suas equipas e estrelas favoritas da NBA e WNBA, e sentir toda a força da jogabilidade mais realista de sempre. Com uma apresentação visual excelente, IA de jogadores melhorada, plantéis atualizados e equipas históricas, o jogo nunca pareceu tão real e completo como em NBA 2K23.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2, é a sequela do fantástico Jurassic World Evolution de 2018, e já está disponível para os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5.

Neste jogo de estratégia e gestão, desenvolvido pela Frontier, os jogadores irão enveredar por uma campanha inédita dobrada pelos atores de diversos filmes Jurassic World. Poderão ainda contar com novas funcionalidades, quatro modos de jogo cativantes e uma maior variedade de dinossauros (herbivoros, carnivoros, alados e marinhos). Para os fãs dos filmes e deste universo, é um jogo imprescindivel.

Trek to Yomi

Trek to Yomi, também disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5, convida os jogadores a participarem numa aventura de ação com uma apresentação altamente cinematográfica e estilizada que segue a fascinante queda de Hiroki contra forças malignas.

Neste jogo de ação, os jogadores terão a oportunidade de viver o seu regresso heroico para cumprir uma promessa falhada: salvar quem prometeu proteger.