App portuguesa Cybercomm alerta trabalhadores para riscos cibernéticos

A Microsoft Portugal e a Devscope, em parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança, lançaram no mercado português a aplicação Cybercomm, uma solução integrada que visa formar e alertar os trabalhadores das organizações públicas e privadas para os riscos e boas práticas de cibersegurança.

Ferramenta Cybercomm está disponível no Microsoft Teams

De acordo com a informação enviada ao Pplware, a ferramenta Cybercomm está disponível no Microsoft Teams. Esta ferramenta inclui um feed com alertas do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), mas também prevê a divulgação de conteúdos informativo do CNCS em temas como phishing, ransomware, boas práticas sobre passwords, desinformação, entre outros e permitirá, ainda, enviar de forma massiva e em poucos minutos a comunicação de alertas aos colaboradores em caso de incidentes de cibersegurança. Desta forma, pretende-se reforçar a cultura de segurança digital nas organizações e minimizar o impacto dos ciberataques.

Já em funcionamento na TAP e CTT, estima-se que a aplicação Cybercomm impacte mais de 100 mil profissionais no sector público e privado para capacitação no reforço do profissional e cidadão ciberseguro. Em breve, irá chegar a várias instituições públicas e privadas, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Administração Regional de Saúde do Norte, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ministério da Justiça e Banco Montepio.

Em 2022, segundo a Polícia Judiciária, os crimes informáticos representaram mais de metade (52%-55%) da criminalidade total em Portugal. A nível global, entre julho de 2021 e junho de 2022, a Microsoft registou cerca de 921 ataques a passwords, por segundo, um aumento de 74% face ao ano homólogo anterior, e cerca de 710 milhões de emails de phishing bloqueados por semana.