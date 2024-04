Microsoft tornou público o código do MS-DOS 4.0 para todos poderem testar

Quem acompanha o Windows certamente que conhece também o MS-DOS e tudo o que este trouxe para o PC. Este foi a base para muito do que a Microsoft criou ao longo dos anos e que termina agora no Windows 11, com as portas abertas para o futuro. Para mostrar como tudo foi feito e para todos poderem testar, a Microsoft tornou público o código do MS-DOS 4.0.

Microsoft torna público código do MS-DOS 4.0

Para recordar tudo o que o seu sistema era, a Microsoft em parceria com a IBM resolveu trazer para todos um pouco de história. Para isso lançou no Github o MS-DOS 4.0 e tornou-o acessível a todos, que a assim o podem estudar e perceber como foi criado.

Esta versão não inaugura esta postura da Microsoft, mas vem reforçar o que a gigante do software já oferece aos seus utilizadores. Há cerca de 10 anos a criadora do Windows tornou público o código do MS-DOS 1.25 e 2.0, com o mesmo propósito agora usado para a sua publicação.

A versão do 4.0 do MS-DOS foi originalmente lançada em 1986, após um desenvolvimento conjunto com a IBM de partes do código. Um relacionamento difícil entre as duas empresas na altura levou ao lançamento de duas versões deste sistema, o MS-DOS 4.0 e o que agora é conhecido como IBM DOS 4.0.

É simples de testar esta proposta

A versão da Microsoft, às vezes chamada MS-DOS 4.0 europeu, apresentava suporte para o novo formato de arquivo executável e multitarefa preventiva. No entanto, manteve muitas das limitações do MS-DOS 3.0, incluindo a incapacidade de usar memória acima de 640 KB.

O acesso ao código aberto desta versão do MS-DOS foi conseguido por um pesquisador, que entrou em contacto com a Microsoft. Pretendia entregar alguns binários beta não lançados do DOS 4.0 que encontrara em disquetes antigas do seu tempo de trabalho na Lotus. Esses discos foram fotografados e digitalizados para revelar serem versões anteriores e não lançadas do sistema operativo.

A Microsoft diz que o executou com sucesso num IBM PC XT original, um Pentium "mais recente" e em emuladores de código aberto. Isto significa que qualquer utilizador pode explorar e testar esta proposta e conhecer como era usam um PC em 1986, com tudo o que de positivo existia.