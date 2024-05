Microsoft pausa as novidades do Copilot no Windows para refinar o que oferece

Desde que a IA começou a ser acessível a todos que a Microsoft está presente. Fruto da sua proximidade com a OpenAI, o Copilot ficou acessível e tem conquistado espaço no Windows e em outras apps e serviço da Microsoft. Agora esses desenvolvimentos vão ser colocados em pausa no Windows para a Microsoft refinar o que oferece no Windows.

Microsoft pausa as novidades do Copilot

O Copilot é já uma presença garantida no Windows. A cada novo lançamento surgem novidades no campo da IA e da sua integração com os sistemas e apps da Microsoft. Essas melhorias querem dar uma maior liberdade aos utilizadores e dar-lhes acesso a ainda mais informação.

Essa ideia da Microsoft tem estado a tomar forma, com novidades já implementadas e outras a serem preparadas nas builds que a Microsoft lança. O programa Insider é o espaço onde estas são apresentadas e testadas, ganhando, ou não, depois espaço nas versões finais do Windows.

Nos últimos meses, testamos diferentes experiências para o Copilot no Windows (Preview) com Windows Insiders nos canais Canary, Dev e Beta. Algumas dessas experiências incluem a capacidade do Copilot no Windows funcionar como uma janela normal da aplicação e a animação do ícone da barra de tarefas para indicar que o Copilot pode ajudar quando copia texto ou imagens. Decidimos colocar em pausa os lançamentos dessas experiências para refiná-las ainda mais com base no feedback dos utilizadores. O Copilot no Windows continuará a funcionar conforme esperado enquanto continuamos a desenvolver novas ideias com o Windows Insiders.

Quer repensar o que oferece no Windows

É precisamente aqui que a Microsoft colocará em pausa as novidades do Copilot para o Windows. Segundo o que a gigante do software revelou, vão parar de criar novidades, pelo menor por agora, para assim conseguir refinar o que é preparado para o futuro.

Importa destacar que esta paragem apenas se limitará às novidades que são apresentadas nas novas builds do Windows 11. Todas as atuais funcionalidades do Copilot neste sistema vão manter-se a funcionar como aconteceu até agora, continuando a oferecer aos utilizadores o que até agora acontecia.

Há mais novidades a chegar a este sistema

Na mesma publicação, onde anunciou novas buils, a Microsoft apresentou ainda novidades para o Windows 11, nos diferentes estágios de desenvolvimento do programa Insider. Para além destas novas funcionalidades, há ainda a correção de alguns problemas que estavam identificados.

Esta é uma mudança importante da Microsoft para o Copilot. Mais do que lançar novidades a um ritmo elevado, a gigante do software quer ouvir os utilizadores do Windows 11 e oferecer a estes o que realmente necessitam e querem para a integração da IA com o seu sistema operativo.