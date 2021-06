Jurassic World Evolution 2, o regresso dos Grandes Repteis

Jurassic World Evolution foi um sucesso quando saiu para o mercado em 2018, acompanhando o lançamento do filme. Agora, passados 3 anos, os dinossauros estão de regresso com Jurassic World Evolution 2.

Ainda se sabe pouco sobre o jogo. Venham ver o trailer de revelação.

Desenvolvido pela Frontier Developments, Jurassic Wordl Evolution foi um tremendo sucesso quando foi lançado em 2018, ao acompanhar o filme com o mesmo nome. Tratava-se de um título de estratégia e gestão que colocava o jogador como gestor de um jardim zoológico, tal como no filme.

A ideia de construirmos o nosso próprio zoo dos Grandes Repteis desde sempre apaixonou muita boa gente e Jurassic World Evolution permitia isso mesmo. Permitia aos jogadores entrar na série de filmes que tanto sucesso obteve no grande ecrã e viver as experiências de uma forma diferente.

Jurassic World Evolution 2 introduz uma nova narrativa e tem como ponto de partida, os eventos ocorridos em Jurassic World: Fallen Kingdom.

Novos cenários e novos animais (entre muitos regressos) marcar este Jurassic World Evolution 2. E atenção que entre os novos animais, vamos assistir à inclusão de algumas espécies marinhas.

A Frontier também revelou que o jogo vai apresentar novos edifícios à disposição dos jogadores, assim como várias novas formas de personalização. O resultado vai culminar claramente, no maior, melhor e mais autêntico jogo de Jurassic World Evolution de sempre.

Lembram-se da Teoria do Caos? Pois, bem! A ideia da Frontier para esta sequela é precisamente a de explorar a Teoria do Caos que o Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) tão bem ilustra no primeiro filme. Segundo o que se sabe, o jogo vai ter vários cenários, alguns deles baseados em teorias de “E se?”

Jurassic World Evolution 2 será lançado ainda este ano, para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.