Trotinete elétrica ES-L8 – uma opção para deslocações mais sustentáveis

A sustentabilidade é a palavra de ordem da nova década. Os desafios são mais que muitos para os decisores mundiais, mas nós podemos começar a fazer mudanças à escala do que está ao nosso alcance. Pequenas viagens de carro, deslocações para o trabalho ou os passeios ao fim de semana, são algumas das ações que podemos adaptar e tornar mais sustentáveis.

Uma trotinete elétrica pode ser o primeiro passo e a trotinete ES-L8 poderá satisfazer as suas necessidades.

Antes de querer mudar o mundo e de querer tornar o mundo melhor, temos que começar por alterar hábitos e ações que podemos efetivamente controlar. É na nossa casa e nas nossas rotinas que podemos começar por introduzir práticas que podem ser melhores para nós, para os que nos rodeiam e, por fim, para o espaço que nos acolhe, a Terra.

Com a sustentabilidade ambiental como pano de fundo, não há volta a dar e há alterações que têm mesmo que ser feitas. A reciclagem é algo que já grande parte da população portuguesa faz com facilidade, vemos também uma grande tendência para a redução do consumo de carnes e estamos a trocar os nossos carros a combustão, por soluções elétricas ou, pelo menos, híbridas.

As deslocações para o trabalho e os percursos curtos é que ainda continuam a ser feitos de carro, o que acaba por ser pouco eficiente.

Trotinete elétrica ES-L8

Hoje existem meios de transporte elétricos, bastante mais pequenos e com um consumo de recursos muito mais baixo que um carro ou uma mota convencionais, onde se incluem as trotinetes elétricas.

A ES-L8 é uma das opções ideais para ambientes citadinos. Com um motor de 350 W, é capaz de atingir os 20 km/h. A bateria de 7500 mAh proporciona uma autonomia que varia entre os 25 e 28 km, dependendo da velocidade e do próprio peso do utilizador que não deve ultrapassar os 125 kg.

A trotinete é dobrável e pode ser facilmente transportada na mão. De referir que pesa 14,8 kg e mede 108 x 43,5 x 111,5 cm pronta para ser usada. Dobrada mede 108 x 43,5 x 49 cm.

Além do travão de mão manual de disco, tem também um travão eletrónico, garantindo uma segurança acrescida. Tem também um painel com informações de velocidade instantânea e nível de bateria, mesmo em frente ao guiador.

Esta trotinete elétrica está disponível em preto por 229,44 €, em armazém europeu e sem custos de envio associados.

