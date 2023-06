Perdeu uma reunião no Zoom? A nova IA faz-lhe um resumo

Muito se tem falado da Inteligência Artificial (IA) nos últimos tempos. A IA é uma realidade e nada como tirar o melhor que esta tecnologia nos pode oferecer. A plataforma Zoom passou a disponibilizar uma nova funcionalidade que permite fazer um resumo das suas reuniões com recurso à IA. Conheça o Zoom IQ.

Zoom IQ: A ferramenta que recorre à Inteligência Artificial

Uma das plataformas mais usadas durante a pandemia de COVID-19 foi o Zoom. Foi graças a este serviço que muitas empresas e instituições de ensino conseguiram manter-se a funcionar e garantiram um canal de comunicação ativo entre todos os seus colaboradores. Se o objetivo inicial desta plataforma era permitir a comunicação entre pessoas, agora há muitas mais novidades. Uma das mais recentes é o Zoom IQ, um estilo de assistente virtual capaz de criar resumos das reuniões do Zoom.

De acordo com a nota de lançamento (do dia 5 de junho de 2023), a Zoom Video Communications, Inc. lançou as principais funcionalidades do Zoom IQ, uma assistente inteligente que capacita a colaboração por meio da IA ​​generativa. Com o Zoom IQ pode ser feito um resumo do que acontece no Zoom Meeting. Com o Zoom Team Chat, a empresa recorreu ao ChatGPT da OpenAI para ajudar os utilizadores a escrever mensagens dentro do contexto da conversa.

A ferramenta está agora disponível, apenas em inglês, e já pode testar - saber mais aqui.