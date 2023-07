NASA perdeu contacto com a Estação Internacional pela primeira vez em 24 anos

A agência espacial norte-americana referiu ontem que, devido a uma falha de energia no Johnson Space Center, em Houston, a comunicação com a Estação Espacial Internacional (ISS) foi interrompida durante 20 minutos. Para resolver rapidamente o problema, a NASA comunicou-se com os astronautas através do sistema russo.

Perda de contacto não resultou em problemas para a ISS

Segundo a NASA, ontem, devido a uma falha de energia no Centro Espacial Johnson, em Houston, a comunicação com a Estação Espacial Internacional (ISS) foi interrompida durante 20 minutos. O sistema de comunicação retransmitiu a mensagem e só voltou ao normal 90 minutos depois.

A ISS é um satélite artificial situado numa órbita terrestre baixa. Desde o seu lançamento em 1998, tem sido operada e utilizada conjuntamente por muitas nações e instituições. Atualmente, há sete astronautas a bordo da estação espacial, provenientes dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão e da Agência Espacial Europeia.

Os astronautas realizam várias experiências científicas e atividades de exploração na estação espacial.

A NASA referiu que esta foi a primeira vez em 24 anos que perdeu o contacto com a ISS. No entanto, a agência assegurou que a falha de comunicações não representou qualquer perigo para a estação espacial ou para os astronautas. O diretor do programa da ISS, Joel Montalbano, acrescentou que a NASA investigará a falha e aprenderá com ela.

Trata-se de um problema totalmente relacionado com o solo, e nem os astronautas, nem a estação espacial têm qualquer problema.

Disse Joel Montalbano.

Contactar os astronautas através do sistema russo

Milhões de pessoas poderão ter visto a estação espacial a sobrevoar o espaço durante o apagão. No entanto, as únicas pessoas que conseguiram estabelecer uma ligação com a estação espacial foram aquelas que planearam cortar os laços com a estação espacial no próximo ano - a Rússia.

Segundo o The Guardian, a NASA tentou algumas formas de tentar reatar o contacto. O relatório diz que, além do sistema de reserva da NASA, a agência também tentou contactar os astronautas a bordo da ISS com um sistema russo. O sistema russo serve de canal de ligação de reserva entre a NASA e a ISS.

Ao utilizar o sistema russo, a NASA conseguiu contactar os astronautas e garantir a sua segurança e bem-estar.

Este problema de comunicação faz lembrar a cena da missão Apollo de aterragem na Lua, quando o astronauta Michael Collins perdeu o contacto com a Terra na parte de trás da Lua, enquanto Armstrong e Aldrin estavam na Lua a fazer uma caminhada histórica. No entanto, os astronautas na estação espacial não enfrentaram esta solidão. Isto porque só perderam o contacto durante 20 minutos e ainda se tinham uns aos outros.

O acontecimento serve também para lembrar que na órbita baixa da Terra, mesmo a apenas algumas centenas de quilómetros acima da superfície, é possível perder o contacto com os seres humanos.