A tecnologia aperfeiçoa os estudos e há algumas conclusões que nos podem fazer... torcer a orelha. No entanto, esta novidade que lhe contamos hoje é avençada pela Associação Americana do Coração. Segundo esta entidade, ouvir certos êxitos de Taylor Swift e Beyoncé pode salvar a sua vida. E nós mostramos aqui quais são esses amigos do coração!

Taylor Swift faz bem ao coração!

A Associação Americana do Coração tornou-o oficial: Ouvir Taylor Swift e Beyoncé é saudável para o seu coração e, muito possivelmente, para o coração dos outros.

Mais especificamente, a Associação tweetou que as músicas das artistas, "You're Losing Me" de Taylor Swift...

...e "Virgo's Groove" de Beyoncé, têm ambas "o ritmo certo para a reanimação com as mãos".

No caso de alguém entrar em colapso devido a um problema cardíaco, a RCP ou Reanimação cardiopulmonar é realizada como uma medida para ajudar o coração a circular o sangue. Assim, é importante que as compressões ocorram num ritmo cardíaco saudável, que a American Heart Association define como 100 a 120 batimentos por minuto.

Para ajudar a manter o ritmo, a AHA há muito que recomenda cantarolar ou cantar músicas específicas. "Poker Face" ou "Just Dance" de Lady Gaga e "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Houston são ótimos exemplos de um ritmo de batimento cardíaco, embora, graças ao The Office, a canção de RCP mais popular seja "Stayin' Alive" dos Bee Gees.

Agora que Swift e Beyoncé entraram na lista, "You're Losing Me" ou "Virgo's Groove" também podem ser o próximo êxito a salvar vidas!

Segundo o que foi partilhado pela AHA no X na passada quinta-feira:

A letra pode ser de partir o coração, mas a batida pode salvar o coração", "You're Losing Me" tem 103 bpm, situando-se mesmo entre o ritmo recomendado de 100 a 120 bpm. Dito isto, a ideia de "perder" alguém ou de que um "coração já não vai bater por ti" pode não ser a mais útil durante a RCP. A 100 bpm, Swift’s “22 (Taylor’s Version)" de Swift funcionará tão bem como substituto.

Pode nunca ter pensado nisso, mas a entidade dedicada à saúde do coração diz que funciona!

Já o tema Virgo's Groove" de Beyoncé é um tributo sensual à cena disco dos anos 70, embora a sua batida suave e consistente também seja perfeita para um coração, como refere a AHA.

O seu álbum 2022 Renaissance também não é novidade para o mundo da RCP, com o seu single principal "Break My Soul" a 115 bpm.

Como realizar a RCP?

Deite a vítima de barriga para cima sobre uma superfície firme. Confira se as vias aéreas estão desobstruídas aplicando duas insuflações de ar via boca-a-boca.

Coloque as duas mãos sobre o centro do tórax do indivíduo, deixe os seus braços esticados e os dedos cruzados.

Feito isso, comprima o tórax da vítima com o peso do seu corpo, sempre de maneira rápida e profunda. Devem ser realizadas entre 80 e 100 compressões por minuto.

Não interrompa o procedimento nem mesmo durante o eventual transporte da vítima. A propósito, vale ressaltar que em crianças a compressão deve ser feita com as pontas dos dedos e em adolescentes, apenas com uma das mãos, entendido?