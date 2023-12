O misterioso drone espacial não tripulado X-37B do Pentágono

As Forças Armadas norte-americanas já tiveram em órbita um enorme drone militar. Este drone aterrou na base aérea do Cabo Canaveral, na Florida, em novembro de 2022, depois de ter estado quase dois anos e meio em órbita. Sabe-se agora que o drone espacial não tripulado X-37B deve ser lançado novamente. Saiba qual o objetivo.

Drone espacial não tripulado X-37B irá procurar ameaças de nações hostis...

De acordo com as informações, o misterioso drone não tripulado X-37B da Força Espacial dos EUA deve voltar ao espaço , desta vez com novos objetivos - já que alguns especulam que pode ser usado para procurar ameaças de satélites de nações hostis.

Esta espaçonave, de formato estranho, com asas atarracadas e "nariz" arredondado em forma de buldogue, foi originalmente programada para descolar de Cabo Canaveral, Flórida, na noite de domingo, mas o lançamento foi adiado devido a fortes tempestades que atravessaram a Costa Leste.

Na noite de segunda-feira espera-se que a espaçonave seja lançada com sucesso. De acordo com SpaceX de Elon Musk, a probabilidade de lançamento com sucesso da espaçonave é de 70% (de referir que a que SpaceX ganhou o contrato de US$ 130 milhões para lançar a espaçonave em 2018).

Entre os testes que o drone não tripulado deverá realizar no espaço testes “com futuras tecnologias de reconhecimento do domínio espacial”, segundo os militares.

Espera-se também que o voo “exponha as sementes das plantas ao ambiente severo de radiação dos voos espaciais de longa duração” num teste para a NASA, segundo revela a Força Espacial.

O vaivém não tripulado, cujo primeiro voo ocorreu em 2010, passou, no total, mais de uma década no espaço durante as seis missões que já realizou.