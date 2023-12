E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos de vários tópicos relativos à IA, tal como a chegada do Gemini da Google, analisámos o smartphone H6, demos nota da chegada da Radeon RX 6600 LE pela Lenovo, e muito mais.

Investigadores criaram uma nova tecnologia que permite que o cérebro funcione de forma autónoma, sem depender de estímulos biológicos do resto do corpo. Esta inovação abre novas vias para o estudo da atividade cerebral pura, separada das influências do corpo.

Os cientistas não deram, literalmente, paladar à Inteligência Artificial (IA). Como tudo na tecnologia, ela foi treinada para esta nova dimensão; e os sortudos serão, nesta fase inicial, os amantes de vinho.

O investimento nas energias renováveis tem sido feito e a criatividade para as instalações tem sido apurada. Desta vez, a ideia partiu da Suíça: instalar painéis solares nos muros das estradas.

Imagine que num futuro não muito distante, o seu carro elétrico carrega enquanto viaja pelas estiradas deste mundo. Sem necessidade de parar para recarregar a bateria, a estrada é o carregador wireless. Ok, o futuro está mesmo aí à porta e a cidade de Detroit é a primeira a instalar uma via com esta tecnologia para os carros elétricos.

Considerando o espaço limitado que temos em terra, a China é a primeira nação a imergir um centro de dados, num projeto que prevê concluir até 2025.

A Adidas revelou que a sua bola, a ser usada no Euro 2024, estará equipada com um microchip recarregável, cuja função passará por recolher dados dos jogos, em tempo real.

Ao contrário do que havia sido avançado, a Google anunciou, hoje, a chegada do seu novo modelo de Inteligência Artificial (IA). Conheça o Gemini!

Os smartphones robustos respondem à necessidade de muitos utilizadores, que procuram um equipamento altamente resistente a uma série de adversidades. Se pelos seus olhos já passaram muitas alternativas, conheça esta que tivemos em mãos e analisámos: o H6 da AGM Mobile é um rugged phone concebido para a vida real daqueles que não temem as aventuras mais desafiantes.

Os colegisladores da União Europeia (UE), o Conselho e o Parlamento Europeu já chegaram a acordo para aquela que será a primeira lei do mundo sobre inteligência artificial.

A Lenovo é uma marca conhecida sobretudo pelos seus computadores portáteis, especialmente os dedicados ao mundo gaming. Mas agora sabe-se que a marca chinesa lançou a sua placa gráfica personalizada Radeon RX 6600 LE na China.

Imagine que, a preços acessíveis, consegue transformar o seu carro a gasolina num elétrico, com bateria e deixa de depender dos combustíveis fósseis. Será que lhe interessa este negócio? Se sim, saiba que há quem já o faça em apenas 8 horas!