Análise: H6 combina a exigência de um robusto com a elegância de um smartphone comum

Os smartphones robustos respondem à necessidade de muitos utilizadores, que procuram um equipamento altamente resistente a uma série de adversidades. Se pelos seus olhos já passaram muitas alternativas, conheça esta que tivemos em mãos e analisámos: o H6 da AGM Mobile é um rugged phone concebido para a vida real daqueles que não temem as aventuras mais desafiantes.

Apesar de se procurar robustez nos smartphones robustos (passando a redundância), haverá, por certo, quem queira um equipamento discreto, leve e elegante, a par de tudo aquilo que lhe confere resistência.

Ora, não foi preciso muito tempo com o H6 na mão para concluir que a AGM conseguiu desenhar um rugged phone significativamente mais fino do que as opções de que dispomos no mercado e, dessa forma, assegurar que o utilizador compra um dispositivo que é resistente, mas, ao mesmo tempo, bonito e aparentemente comum.

De facto, aqueles que procuram um equipamento adequado às aventuras mais memoráveis ou às atividades mais exigentes, não precisam, necessariamente, de se fazer acompanhar de um artefacto, grande e pesado. Ora, conheça o H6 da AGM Mobile e deixe-se, como eu, conquistar.

Dentro da caixa do H6

Tatuada com a mensagem "Find Your Glory", a caixa do H6 da AGM Mobile traz, além do smartphone, um cabo USB Tipo-C e um adaptador de corrente.

Dentro do pacote que esconde o rugged phone, encontra-se um guia de instruções, um bilhete com informações de garantia e um conjunto de autocolantes.

Quando ligamos o smartphone, além de definir o idioma, como é normal, é pedido que estabeleçamos as definições de visão. O dispositivo pode ser, desde logo, personalizado, de acordo com as necessidades de cada utilizador: texto e tamanho da visualização, ampliação do conteúdo do ecrã, possibilidade de definir a leitura em voz alta dos itens do ecrã, quando tocados, e leitor de ecrã, o TalkBack, integrado para pessoas invisuais ou com capacidade de visão reduzida.

Depois, é possível transferir os dados do smartphone anterior, e configurar uma série de elementos e automatizações, e métodos de desbloqueio, como PIN, impressão digital (no botão de desbloqueio, do lado direito) e facial.

Especificações do rugged phone H6 Ecrã: IPS 6,56'' HD+ 90 Hz

Processador: Unisoc Tiger T606 4G

16 GB de RAM (8+8) + 256 GB ROM

Dual SIM

Slot para cartão microSD até 512 GB de armazenamento

USB Tipo-C

Câmara traseira: wide 50 MP + câmara macro 2 MP

Câmara frontal: 8 MP

Certificações: Resistente à água e a água proveniente de jatos de vapor e alta pressão, poeira, quedas, e condições térmicas extremas

Bateria: 4900 mAh

Sistema Operativo: Android 13

Equipado com NFC

Conectividade: 4G, Bluetooth 5.0, Sistema GPS, GLONASS

Peso: 240 gramas

Largura: 10,75 mm

Construção e design do H6 é diferente dos robustos comuns

Uma das características que mais me chamou à atenção neste modelo de rugged phone da AGM Mobile foi, de facto, o design. Contrariamente aos robustos que costumamos ver pelo mercado (e, consequentemente, por aqui), o H6 é elegante.

Não se trata de um bloco pesado, com o qual lidamos, porque assegura a resistência que pretendemos. Por sua vez, tem um aspeto muito semelhante a um smartphone normal, sendo mais fino e leve do que os robustos comuns.

A cumprir o seu propósito, o H6 chega forrado com uma proteção de borracha, inclusivamente, a tapar os orifícios destinados aos auscultadores e carregador, uma película já instalada, laterais salientes, e um espaço, no canto superior esquerdo, destinado a uma fita, alça ou acessório para o segurar mais facilmente.

Graças aos certificados IP68 e IP69K e à norma MIL-STD-810H, o H6 é resistente a água e a água proveniente de jatos de vapor e alta pressão, poeira, quedas, e condições térmicas extremas.

Além das características de construção que lhe conferem robustez, o H6 está equipado com uma série de botões laterais. Abaixo do controlo de volume, instalado do lado direito, está o botão power que serve também de desbloqueio. É clicando neste botão que desbloqueamos o smartphone com a impressão digital, o que, pessoalmente, não adorei e não achei conveniente.

Do lado esquerdo, o H6 possui um terceiro controlo, destacado a cor de laranja, abaixo da porta para os dois cartões SIM e microSD. Este é programável, a partir das Definições, no Side Key Function.

Podemos definir três ações, especificamente, para um clique, dois cliques e clique contínuo.

Para qualquer um deles, é possível escolher entre Gravar Som, Lanterna e Screenshot, bem como abrir uma determinada aplicação, como câmara, GPS, contactos de urgência, entre outras. Durante os testes, o botão funcionou, perfeitamente, com o smartphone bloqueado e desbloqueado.

O H6 conta com um altifalante, em baixo, ao lado da porta USB Tipo-C, e, acima da câmara frontal, no centro, o altifalante dedicado às chamadas, instalado de forma discreta. A qualidade do som não é distinta, mas é, por certo, aceitável.

Ecrã do H6 da AGM Mobile

A AGM Mobile equipou este H6 com um ecrã IPS HD+ de 6,56 polegadas. A taxa de atualização de 90Hz resulta num ajuste competente perante os vários cenários, inclusivamente, luz solar direta. As cores não são brilhantes e vivas.

Desempenho

Este smartphone robusto está equipado com um processador Unisoc Tiger T606 4G, dispõe de 8 GB de RAM (com possibilidade de expandir até +8) e 256 GB ROM, e chega com a versão 13 do Android. Esta assina, de forma clara, toda a interface e praticamente todas as aplicações pré-instaladas.

O caminho entre aplicações não é perfeitamente fluído, mas é suficiente; e jogos simples correm com competência.

No teste de desempenho, executado a partir da AnTuTu (V10.1.3), o H6 obteve a pontuação de 267222.

Apesar de eu não ter recorrido a ele, o H6 possui um modo de Controlo parental, que permite, entre outras coisas, definir limites de utilização e supervisionar o equipamento, remotamente.

Além deste, também um modo de Bem-estar digital, que monitoriza a nossa atividade no smartphone, registando o tempo de ecrã, as aplicações, o número de desbloqueios e as notificações que vamos recebendo, dispondo tudo isto num gráfico circular colorido.

Em termos de bateria, a surpresa foi real. De facto, o importante está aqui, no sentido em que é otimizada com a utilização, adaptando-se a ela. Dei um uso muito moderado ao smartphone, pelo que, entre câmara, redes sociais, lanterna, jogos simples e Google Maps, não precisei de o carregar durante cerca de quatro dias. Para um uso intensivo, a autonomia deverá encurtar. Os 4900 mAh compactamente guardados em 240 gramas de smartphone agradaram-me.

Como se comporta a câmara do H6?

Os smartphones robustos não têm a melhor reputação, em termos de fotografia, depositando o seu valor noutros elementos. Este H6 não foge à regra e, de facto, os resultados não são surpreendentes, apesar de a sua câmara principal contar com 50 MP. Na prática, a estabilização da câmara não é ótima e as cores não são reproduzidas de forma fiel, conferindo às fotografias um aspeto amador.

Em condições de menor visibilidade, especificamente, à noite, os resultados também não são maravilhosos, uma vez que o aspeto amador verifica-se também neste cenário. Recorrendo ao flash, a melhoria é notória, mas a qualidade não chega a ser irrepreensível. A desejar também deixa a câmara frontal que, não sendo excelente, servirá o propósito.

De qualquer forma, considerando que um rugged phone não será uma opção para aqueles que procuram ter uma câmara de excelência no smartphone, há funcionalidades que considerei relevantes. Desde logo, a Foto em Movimento, que permite captar momentos mais espontâneos e criar memórias mais puras. Neste sentido também, através das Definições, é possível adicionar, no canto inferior das fotografias, uma marca de água com o dia e a hora da foto.

Testámos os vários modos, entre Manual, Auto, 50 MP, Panorama e Vertical (o tamanho da imagem só pode ser 4:3), bem como funcionalidades como Câmara Lenta, Noite e TimeLapse. Ficam alguns exemplos:

Durante o dia...

Com Zoom 10.0X...

À noite...

Veredicto

O H6 parece-me ser uma alternativa muito competente para aqueles que procuram um smartphone robusto. Destaque para o facto de não ser um rugged phone típico, corpulento, e muito pesado. Trata-se de um dispositivo com medidas muito generosas (171.9 x 79.6 x 10.75 mm) e um peso significativamente inferior aos demais (240 gramas), traduzindo-se num smartphone mais leve e mais fino do que os robustos a que estamos habituados.

Não tendo tido incidentes com ele, tecnicamente, ultrapassará obstáculos como água e água proveniente de jatos de vapor e alta pressão, poeira, quedas, e condições térmicas extremas. Confirmo que é resistente à água e, relativamente aos restantes contextos, só algo muito brusco prejudicará o dispositivo.

Apesar de a câmara e o ecrã não serem irrepreensíveis, estamos a falar de um smartphone de 249,00 €, cujo propósito passa por aliar-se a aventuras e cenários menos seguros, garantindo larga autonomia e resistência. Para bateria e robustez, está mais do que aprovado.

H6 - AGM Mobile