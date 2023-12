98% das famílias pagam para ter TV! Faz sentido a TDT?

Em Portugal quase todas as famílias pagam para ter TV. No final do 3.º trimestre de 2023, o número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (TVS) foi de 4,6 milhões, mais 107 mil do que no trimestre homólogo. Faz sentido a TDT.

MEO foi o prestador com a maior quota de assinantes do serviço de distribuição de TV

A esmagadora maioria das famílias dispunha de serviço de TV (97,8%) no 3.º trimestre de 2023 . O crescimento do serviço deveu-se às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH/B), que atingiram 2,9 milhões de assinantes e que registaram mais 212 mil assinantes face ao trimestre homólogo (+7,9%). Este crescimento resultou não só da captação de novos clientes, mas também da transferência para FTTH/B de clientes que anteriormente se encontravam suportados noutras redes.

O número de assinantes de TVS suportados em fibra ótica registou o crescimento anual mais baixo (+7,9%) desde o surgimento desta tecnologia (2007). Desde 2018 que a FTTH/B tem sido a principal forma de acesso a este serviço. No final do 3.º trimestre de 2023, a FTTH/B representava 63,2% do total de assinantes, seguindo-se a TV por cabo (27,3%), a TV via satélite - DTH (7,3%) e o ADSL (2,3%).

No final do 3.º trimestre de 2023, o número de assinantes residenciais do serviço de distribuição de TVS alcançou os 4 milhões, mais 78 mil (+2%) que no trimestre homólogo, e representava 88,7% do total de assinantes.

No que se refere aos prestadores, a MEO foi o prestador com a quota de assinantes do serviço de distribuição de TVS mais elevada (41,4%), seguindo-se o Grupo NOS (36,5%), a Vodafone (19,1%) e a NOWO (2,8%).

Relativamente à TDT, a ANACOM deferiu o pedido de renovação do Direito de Utilização de Espectro de Radiofrequências (DUER) pelo período de 7 anos apresentado pela MEO. Assim, os portugueses vão continuar a ter acesso a canais de TV sem qualquer tipo de subscrição.

Será que faz sentido manter-se o serviço da TDT com tantas famílias a subscreverem o serviço de TV?