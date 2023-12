Já há uma cidade que possui a primeira estrada de carregamento sem fios para carros elétricos

Imagine que num futuro não muito distante, o seu carro elétrico carrega enquanto viaja pelas estiradas deste mundo. Sem necessidade de parar para recarregar a bateria, a estrada é o carregador wireless. Ok, o futuro está mesmo aí à porta e a cidade de Detroit é a primeira a instalar uma via com esta tecnologia para os carros elétricos.

Energia sem fios que “brota” do chão da estrada

A cidade de Detroit instala a primeira estrada de carregamento sem fios do país para veículos elétricos. Esta é uma grande novidade, tendo em conta a tecnologia já amadurecida que foi ali implementada.

Os responsáveis pelo projeto referem que no século XX, Detroit instalou a primeira estrada pavimentada e o primeiro sinal de trânsito eletrónico do país, e agora a Cidade do Motor tem a primeira estrada de carregamento sem fios do país.

A tecnologia é produto da Electreon, que conseguiu um acordo com o Estado do Michigan para a testar, começando em Corktown.

Automaticamente, sabe quem somos e carrega-nos enquanto conduzimos ou enquanto estamos parados, sem fios, sem ficha, sem nada. E não tem qualquer ligação com o seu comportamento de condução.

Afirmou Stefan Tongur, Vice-Presidente de Desenvolvimento Comercial da Electreon.

Como funciona o sistema?

O sistema primeiro valida se o carro elétrico está devidamente enquadrado com o serviço e está no sistema que serve a energia.

Depois de validado, o piso conecta-se com o carro e passa a carregar a bateria enquanto o veículo viaja.

Por baixo do asfalto há uma série de bobinas de 1,5 m que se ligam a unidades de gestão. Na outra ponta, nos veículos elétricos, existe um recetor especial que ativa estas bobinas de estrada, permitindo o carregamento sem fios.

Neste momento, precisamos de perceber como funciona. Quem são os utilizadores prováveis que vão tirar o máximo proveito disto.

Disse Brad Wieferich, Diretor do MDOT.

O objetivo final é reduzir o tamanho das baterias dos veículos elétricos, aumentar a sua autonomia e minimizar o impacto na rede elétrica.

Um quarto de milha de estrada (402,336 metros). Pode parecer pequeno agora, mas é um grande passo para descobrir como podemos trazer isso à escala.

Explicou Joshua Sirefman, CEO da Michigan Central.

Basicamente, este sistema, quando aplicado massivamente, irá evitar que os carros transportem baterias tão densas e pesadas, visto que não irá ser necessário armazenar tanta energia, visto que "em todo o lado" deverá ser possível carregar o carro enquanto viajamos.