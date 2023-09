Quando se fala em carros elétricos, um dos nomes que mais depressa surgem é a Tesla. Este fabricante tem mostrado como é possível apostar nestas tecnologias e garantir carros de qualidade em qualquer ponto do planeta. A Tesla reforça agora essa ideia com um novo número. A marca já produziu 5 milhões dos seus carros elétricos.

5 milhões de Tesla produzidos desde 2008

Foi ontem, dia 17 de setembro de 2023, que a Tesla anunciou ao mundo ter atingido mais um marco na sua história. A empresa de Elon Musk revelou na sua conta do Twitter/X que fabricara o seu carro numero 500 milhões durante a última semana.

Com vendas cada vez mais significativas, a marca tem crescido e tornado-se uma das marcas mais icónicas tanto no mercado automóvel, como na nova vertente associada à mobilidade elétrica. Este novo marca vem mostrar como a Tesla cresce e a ganha uma posição única no mercado.

This week, we produced our 5 millionth car—thank you Tesla owners for your ongoing support! — Tesla (@Tesla) September 16, 2023

Novos carros elétricos a um ritmo elevado

Interessa destacar que para além da meta dos 5 milhões de carros elétricos, este valor impressiona pelo ritmo a que foi conseguido. A marca atingiu o valor de 1 milhão de viaturas produzidas em 2020, 12 anos após ter iniciado a sua produção.

Para destacar ainda mais esta marca atingida, fica a informação de que há apenas 6 meses a Tesla atingira a marca das 4 milhões de unidades. Antes disso, a empresa demorou 7 meses entre a barreira dos seu 3 milhões e 4 milhões de carros elétricos.

Congratulations Tesla Team!



That’s a lot of cars. https://t.co/kFbERIqdTf — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023

Novos planos para a empresa de Elon Musk

A empresa alertou, entretanto, que a sua produção iria ser reduzida no terceiro trimestre deste ano por conta de uma atualização das suas fábricas. A somar a isso irá haver uma paralisação na Gigafactory de Shanghai da Tesla para a marca para produzir o novo Model 3.

Com a Cybertruck prestes a ser lançada oficialmente e a chegar ao mercado, certamente que a Tesla irá aumentar a sua produção. Com interesse crescente nos seus carros elétricos, também os números de vão crescer e rapidamente outras metas vão ser atingidas.