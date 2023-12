Finalmente! Rockstar Games lança o trailer de GTA VI mais cedo que o previsto

Era suposto o trailer de GTA VI sair hoje, 5 de dezembro, às 14h00, mas uma fuga de informação alterou os planos da Rockstar Games à última hora. Depois de o primeiro teaser do tão aguardado jogo ter começado a circular nas redes sociais, o estúdio por detrás do desenvolvimento do jogo decidiu voltar atrás na sua ideia original e finalmente lançá-lo mais cedo.

As primeiras imagens oficiais do GTA VI

O trailer convida-nos a viver uma aventura em mundo aberto no estilo caraterístico da saga, que traz de volta uma das cidades mais icónicas e amadas. Estamos a falar de Vice City (inspirada em Miami), que vimos no lançamento de 2002 com o mesmo nome.

O GTA VI apresenta um salto importante a nível gráfico, embora o GTA V já tenha envelhecido muito bem, vai trazer para a sua consola ou computador cenários onde o contraste das cores vivas da praia e do sol do dia e as luzes de néon das noites prometem ser características. Tudo isto de mão dada com o luxo, a ambição, e o desejo pelo crime.

Não se sabe, para já, quantas personagens terá o jogo, mas neste primeiro trailer é apresentada a Lucia, uma condenada que regressará ao mundo do crime, acompanhada por quem parece ser o seu parceiro, após a sua libertação da prisão. Não há muita informação sobre o jogo, por isso ainda há muita coisa a ser conhecida com o passar do tempo.

Ano de lançamento do jogo

O trailer termina com a promessa da chegada do jogo em 2025, informação que foi alargada no comunicado de imprensa da Take-Two Interactive. O GTA VI deverá chegar à PlayStation 5 e à Xbox X Series X|S no ano mencionado, embora não sejam dados pormenores sobre a sua chegada ao PC.

O que aconteceu nos últimos dias com este projeto não pode passar despercebido e, possivelmente, deixa uma lição para a indústria. Após anos de trabalho e milhões de dólares de investimento, uma empresa com a dimensão da Rockstar agenda o lançamento do seu jogo de referência para 5 de dezembro às 14:00h e uma fuga de informação muda tudo.

Por volta das 22:30 de dia 4, um trailer do GTA VI começou a circular no X. Poucos minutos depois, a rede social bloqueou a conta original que tinha partilhado o vídeo por violar as condições de serviço. Já às 00:10 de dia 5, a Rockstar lançou o primeiro trailer do jogo, imagens que coincidem com as anteriormente divulgadas.

Mas este não foi o único episódio em que o projeto foi exposto. No fim de semana passado, foram publicadas nas redes sociais algumas imagens que parecem corresponder ao jogo, nomeadamente ao estilo visual de Vice City. A fonte das imagens? Segundo o GTABase, o filho de um funcionário da Rockstar.

Teremos de esperar para ver se os responsáveis pelo projeto vão fazer algum tipo de declaração sobre o sucedido. O que é certo é que já temos as primeiras imagens do que será o GTA VI, um jogo que continuará a ser desenvolvido e que está previsto chegar em 2025. Temos de ter paciência para voltar a Vice City, agora com novas personagens e missões.

