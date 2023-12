Arábia Saudita quer ser a rainha dos videojogos e vai gastar quase US$ 20 mil milhões

Quando o assunto são os jogos eletrónicos, sabemos que existem alguns países que se destacam mais do que outros, como é o caso do Japão, dos EUA e da China. No entanto, a Arábia Saudita quer alterar esse cenário e tornar-se na rainha dos videojogos. Para isso, o país vai gastar quase 20 mil milhões de dólares neste setor.

Arábia continua a investir forte no segmento gaming

Segundo as notícias recentes, a Arábia Saudita tem grandes planos para apostar no mercado dos jogos. Como tal, o The Verge adianta que o país asiático, através do Savvy Games Group (financiado pelo PIF - Fundo de Investimento Público), adquiriu a criadora de jogos para smartphones Scopely por 4,9 mil milhões de dólares e as organizações e plataformas de eSports ESL e Faceit por 1,5 mil milhões de dólares.

Além disso, houve ainda um investimento de 13 mil milhões de dólares destinados à "aquisição e desenvolvimento de uma editora líder de jogos". Outros milhões foram aplicados em investimentos menores.

A notícia diz que, de acordo com Brian Ward, CEO da Savvy Games Group e ex-executivo da Electronic Arts e da Activision Blizzard, a Arábia Saudita pretende tornar-se numa "potência" do mundo dos jogos e transformar o país num centro de desenvolvimento de eSports. Um dos objetivos é então tornar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no "gamer" mais poderoso e declarado em todo o mundo.

Ward acrescentou ainda que este investimento faz parte de um plano saudita para a "diversificação económica e transformação social". Ou seja, o país procura manter o seu destaque económico numa altura em que as várias mudanças a nível das energias afastam a tendência dos combustíveis fósseis.

Esta já não é a primeira vez que o país saudita aposta no setor gaming, pois já no mês de abril foi anunciado um investimento de 34 mil milhões de dólares numa indústria de jogos local.