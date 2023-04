Arábia Saudita vai investir 34 mil milhões de dólares numa indústria de jogos local

Como sabemos, o mercado dos videojogos é um dos mais rentáveis no mundo tecnológico e, portanto, muitos países e empresas apostam neste setor. E as últimas notícias indicam que a Arábia Saudita vai também investir 34 mil milhões de dólares na criação de uma indústria local de jogos.

Arábia Saudita vai investir US$ 34 mil milhões na indústria de jogos

A Arábia Saudita tem sido um dos países que mais aposta no setor dos jogos, tendo já investido milhões em empresas do ramo como a Nintendo, a Capcom e o Grupo Embracer. Mas agora o país vai ainda mais longe e pretende investir cerca de 34 mil milhões de dólares para a criação de uma indústria de jogos nacional.

De acordo com as informações avançadas pelo Bloomberg, este investimento vai sair do Fundo Soberano árabe para assim criar e desenvolver um grande centro de criação e de distribuição de jogos. Parte desta iniciativa estará pelas mãos do Grupo Savvy Gaming, que irá trabalhar com empresas nas quais este Fundo já investiu. Brian Ward, CEO da Savvy Gaming, adiantou que a intenção é "trabalharem juntos na distribuição, administração de negócios de eSports e na criação conjunta de novas propriedades intelectuais”.

Ward referiu também que a Savvy criou em 2022 um novo estúdio de criação com uma equipa de 45 pessoas, de forma a ser criado um jogo mobile de sucesso que pudesse ser o primeiro passo no desenvolvimento de um jogo destinado às consolas fixas.

Por outro lado, o executivo também afirmou que um dos objetivos da Savvy é a aquisição de uma empresa dedicada à publicação de jogos e que seja focada no financiamento e distribuição de jogos independentes.

Objetivo é melhorar a imagem gaming da Arábia Saudita

O CEO explicou ainda que estas iniciativas e investimentos têm como objetivo melhorar a imagem da Arábia Saudita, especialmente no mundo dos jogos. Ward diz também que a empresa tem uma mentalidade aberta à realidade e já conta com funcionários que são mulheres pertencentes à comunidade LGBTQ+.