EasyJet indica que passaportes vão acabar… mas calma

O Passaporte Eletrónico, um documento de viagem individual, que permite ao seu titular a entrada e saída do seu território nacional, bem como do território de outros Estados que o reconheçam para esse efeito. Um estudo da easyJet indica que passaportes vão acabar.

Estudo indica que passaportes deve acabar em 2070

Um novo estudo feito pela companhia aérea easyJet procurou antecipar como será viajar daqui a 50 anos. Uma das conclusões destes estudo é que os passaportes vão acabar. Em 2070 os passaportes serão substituídos por assinaturas biométricas dos viajantes.

De acordo com o estudo da empresa de viagens, "Os novos passaportes vão acelerar a segurança do aeroporto, já que, tal como as impressões digitais e a íris, a assinatura cardíaca de cada pessoa é única".

Karoli Hindriks, fundadora da Jobbatical, empresa que tem como missão facilitar os processos de deslocação e migração, referiu que...

Usamos o passaporte como a verdade sagrada. Algo que temos nas nossas mãos quando atravessamos fronteiras e que acreditamos ser a forma de atravessar fronteiras. Mas o passaporte, e a forma como o sistema foi criado, remonta ao pós-Primeira Guerra Mundial no Ocidente. Portanto, se um passaporte nos permite viajar com facilidade ou não, foi definido há um século. E essas são as mesmas regras que se aplicam hoje em dia

Em 2022 o passaporte português ocupava o quinto lugar do ranking dos melhores passaportes do mundo. Mas este ano perdeu essa posição, apesar de continuar a permitir viajar para 187 países.

O Índice de Henley avalia trimestralmente os passaportes dos diferentes países, tendo por base os dados disponibilizados pela Associação Internacional de Transporta Aéreo (IATA, na sigla inglesa).

Portugal desceu para a posição no Índice de Henley, que analisa o valor dos documentos com base no número de países aos quais os seus detentores podem aceder em livre-trânsito. Em 2020, Portugal tinha ficado no sexto lugar, tendo subido ao quinto em 2021. Em 2022 manteve-se no quinto lugar, mas voltou a baixar uma posição m 2023.