Deixar o carregador do telemóvel na tomada gasta eletricidade?

Deixar o carregador do telemóvel ligado à tomada sem nenhum dispositivo conectado é um hábito comum em quase todas as casas. No entanto, será que este pequeno gesto está a inflacionar a sua fatura da luz ao fim do mês?

Os carregadores consomem energia mesmo sem estarem a carregar?

A resposta curta é sim. Quando mantém um carregador na tomada, mesmo que o telemóvel não esteja ligado a ele, o circuito interno continua a funcionar. Estes componentes elétricos, como os transformadores, permanecem ativos para garantir que a energia seja transmitida instantaneamente assim que conecta o seu dispositivo.

Este fenómeno é amplamente conhecido como consumo em standby.

Apesar de estarem constantemente a consumir, os carregadores individuais não são propriamente os maiores vilões do consumo doméstico. Em média, um carregador moderno consome entre 0,1 e 0,5 watts quando está inativo. Isto traduz-se num consumo diário que varia entre as 2 e as 24 watts-hora.

Embora pareça insignificante, este valor pode multiplicar-se rapidamente se considerarmos o acumulado de múltiplos carregadores.

O impacto real na sua fatura da luz

Em termos financeiros, um único carregador esquecido na tomada terá um impacto mínimo. Contudo, a realidade muda quando somamos todos os transformadores que temos em casa, desde os carregadores de tablets aos de consolas portáteis e escovas de dentes elétricas. O desperdício conjunto pode começar a ter um peso, mesmo que pouco visível.

Os carregadores não são os únicos responsáveis por este desperdício silencioso. Equipamentos como televisões, micro-ondas, máquinas de café e consolas de videojogos também consomem eletricidade quando estão desligados mas ligados à corrente.

De facto, estima-se que esta energia de reserva possa representar, no pior dos casos, uma fatia de 10% do consumo elétrico total de uma habitação.

Existem várias estratégias simples para mitigar este problema de forma eficaz. Uma das opções passa por investir em carregadores múltiplos de alta qualidade e eficiência energética, evitando modelos genéricos de baixo custo que tendem a desperdiçar mais energia.

Outra solução inteligente consiste na utilização de tomadas inteligentes que podem ser desligadas remotamente. No final, a solução mais simples e infalível continua a ser retirar o carregador da tomada.

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