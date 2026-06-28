Deixar o carregador do telemóvel na tomada gasta eletricidade?
Deixar o carregador do telemóvel ligado à tomada sem nenhum dispositivo conectado é um hábito comum em quase todas as casas. No entanto, será que este pequeno gesto está a inflacionar a sua fatura da luz ao fim do mês?
Os carregadores consomem energia mesmo sem estarem a carregar?
A resposta curta é sim. Quando mantém um carregador na tomada, mesmo que o telemóvel não esteja ligado a ele, o circuito interno continua a funcionar. Estes componentes elétricos, como os transformadores, permanecem ativos para garantir que a energia seja transmitida instantaneamente assim que conecta o seu dispositivo.
Este fenómeno é amplamente conhecido como consumo em standby.
Apesar de estarem constantemente a consumir, os carregadores individuais não são propriamente os maiores vilões do consumo doméstico. Em média, um carregador moderno consome entre 0,1 e 0,5 watts quando está inativo. Isto traduz-se num consumo diário que varia entre as 2 e as 24 watts-hora.
Embora pareça insignificante, este valor pode multiplicar-se rapidamente se considerarmos o acumulado de múltiplos carregadores.
O impacto real na sua fatura da luz
Em termos financeiros, um único carregador esquecido na tomada terá um impacto mínimo. Contudo, a realidade muda quando somamos todos os transformadores que temos em casa, desde os carregadores de tablets aos de consolas portáteis e escovas de dentes elétricas. O desperdício conjunto pode começar a ter um peso, mesmo que pouco visível.
Os carregadores não são os únicos responsáveis por este desperdício silencioso. Equipamentos como televisões, micro-ondas, máquinas de café e consolas de videojogos também consomem eletricidade quando estão desligados mas ligados à corrente.
De facto, estima-se que esta energia de reserva possa representar, no pior dos casos, uma fatia de 10% do consumo elétrico total de uma habitação.
Existem várias estratégias simples para mitigar este problema de forma eficaz. Uma das opções passa por investir em carregadores múltiplos de alta qualidade e eficiência energética, evitando modelos genéricos de baixo custo que tendem a desperdiçar mais energia.
Outra solução inteligente consiste na utilização de tomadas inteligentes que podem ser desligadas remotamente. No final, a solução mais simples e infalível continua a ser retirar o carregador da tomada.
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Realmente muito inteligente, substituir um carregador por uma tomada remota que gasta mais…
Lol consumo de standby é praticamente nada mesmo numa casa moderna, com muitos aparelhos… 10% onde e como?
Tenho uma casa praticamente totalmente inteligente, claro que tenho “bastantes” consumos quando não estou em casa.
O frigorífico é um deles, o router e switch sempre ligados etc.
É aqui que eu vejo o meu consumo ” fora de casa” que seja espressivo.
Nem os meus 67 aparelho de domótica ligados a rede tem um consumo nada de especial….
Desliguem é as luzes antes de sair de casa.
Os carregadores recentes são super eficientes, sem nada ligado o consumo é irrisório, algo como talvez 1€ ao final do ano. Tomadas inteligentes que podem ser desligadas remotamente, têm sempre um transformador interno nunca estão em standby porque o chip necessita de estar ligado ao WIFi. Ou seja consomem na mesma mais que um transformador sem nada ligado