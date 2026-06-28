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Deixar o carregador do telemóvel na tomada gasta eletricidade?

· Hardware 3 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Manuel says:
    28 de Junho de 2026 às 18:06

    Realmente muito inteligente, substituir um carregador por uma tomada remota que gasta mais…

    Responder
  2. Ifm says:
    28 de Junho de 2026 às 18:29

    Lol consumo de standby é praticamente nada mesmo numa casa moderna, com muitos aparelhos… 10% onde e como?

    Tenho uma casa praticamente totalmente inteligente, claro que tenho “bastantes” consumos quando não estou em casa.
    O frigorífico é um deles, o router e switch sempre ligados etc.

    É aqui que eu vejo o meu consumo ” fora de casa” que seja espressivo.

    Nem os meus 67 aparelho de domótica ligados a rede tem um consumo nada de especial….

    Desliguem é as luzes antes de sair de casa.

    Responder
  3. Naodou says:
    28 de Junho de 2026 às 18:49

    Os carregadores recentes são super eficientes, sem nada ligado o consumo é irrisório, algo como talvez 1€ ao final do ano. Tomadas inteligentes que podem ser desligadas remotamente, têm sempre um transformador interno nunca estão em standby porque o chip necessita de estar ligado ao WIFi. Ou seja consomem na mesma mais que um transformador sem nada ligado

    Responder

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