Passaporte português é dos mais poderosos do mundo! Está no TOP 5

Apesar de sermos um país pequeno, Portugal destaca-se em várias áreas pelos melhores motivos. Na área da tecnologia, Portugal tem desenvolvido boas soluções e um dos bons exemplos é o passaporte.

De acordo com o índice Henley Passport, Portugal ocupa o quinto lugar do ranking de melhores passaportes do mundo.

Passaporte português partilha a quinta posição com França, Irlanda, Suécia e Países Baixos

O Passaporte Eletrónico Português (PEP) reúne todos os dados de identificação do seu titular: nome, altura, data de nascimento, sexo, local de nascimento. É um documento indispensável a qualquer cidadão português que queira viajar para fora da União Europeia e do Espaço Schengen. O Passaporte Eletrónico Português pode ser pedido por qualquer Cidadão com um Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade válido.

Portugal ocupa a quinta posição no ranking de passaportes mais poderosos do mundo, entre os 199 passaportes avaliados pela última atualização do índice Henley Passport, tendo acesso a 187 destinos sem necessidade de visto prévio.

A mesma posição é partilhada pela França, Irlanda, Suécia e Países Baixos. Portugal encontra-se à frente de países como o Reino Unido e Estados Unidos da América.

Passaportes mais seguros em 2021:

Japão e Singapura (192 destinos)

Alemanha e Coreia do Sul (190)

Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (180)

Áustria e Dinamarca (188)

Portugal, França, Irlanda, Países Baixos e Suécia (187)

Bélgica, Nova Zelândia e Suíça (186)

República Checa, Grécia, Malta, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos da América (185)

Austrália e Canadá (184)

Hungria (183)

Lituânia, Polónia e Eslováquia (182)

Piores passaportes, em termos de segurança, em 2021:

107. Irão, Líbano, Sri Lanka e Sudão (41)

108. Bangladesh, Kosovo e Líbia (40)

109. Coreia do Norte (39)

110. Nepal e territórios palestinianos (37)

111. Somália (34)

112. Iémen (33)

113. Paquistão (31)

114. Síria (29)

115. Iraque (28)

116. Afeganistão (26)

Para este índice, não contaram as restrições temporárias relacionadas com a pandemia. Ou seja, em teoria, estes passaportes permitem viajar para vários destinos sem necessidade de visto prévio, mas isso pode não se aplicar momentaneamente em todos os casos.