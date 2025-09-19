O país mais inovador do mundo fica na Europa. Em que lugar está Portugal?

Seis dos dez países mais inovadores do mundo são europeus, mas a China tirou a Alemanha do top 10 e entrou no ranking, pela primeira vez. Os dados são de um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), publicado esta semana. EM que lugar está Portugal?

"Após uma década de rápida expansão nos gastos com [investigação e desenvolvimento, ou I&D] e nos investimentos de capital de risco, estamos a assistir a uma mudança", segundo a ONU, no relatório que dá conta do mais recente Índice Global de Inovação (em inglês, GII) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que avaliou 139 economias com base em 78 indicadores.

A organização afirma ainda que "o crescimento da I&D diminuiu para o seu ritmo mais lento desde a crise financeira global e os negócios globais de capital de risco não se recuperaram da grave recessão de 2023".

Segundo o documento, citado pela Euronews, "mesmo que o investimento em inovação esteja num período calmo, a inovação em si não está".

Afinal, o estudo observou que os supercomputadores ecológicos estão a estabelecer novos recordes de eficiência e que os preços das baterias caíram, acelerando a transição para a energia limpa.

Além disso, afirmou, também, que os veículos elétricos, o 5G e a robótica estão a descolar, "embora de forma desigual entre as regiões", com o 5G disponível, agora, em metade do mundo.

Embora o impacto total da Inteligência Artificial permaneça incerto, o seu potencial transformador é inegável.

Mais, o custo do sequenciamento do genoma continua a cair, abrindo possibilidades para a medicina personalizada e a investigação biológica.

Ao mesmo tempo, o estudo observou que as aprovações de medicamentos diminuíram cerca de 19%, "refletindo a complexidade inerente à inovação farmacêutica, apesar dos avanços tecnológicos".

Quais os países mais inovadores?

Em primeiro lugar do ranking de países mais inovadores do mundo ficou a Suíça, mantendo uma posição que ocupa desde 2011.

A Suécia e os Estados Unidos ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente, seguidos pela Coreia do Sul, Singapura, Reino Unido, Finlândia, Países Baixos e Dinamarca.

A China ficou em 10.º lugar, com a Alemanha a descer para 11.º, em comparação com o 9.º lugar no ano anterior. Entretanto, França ficou em 13.º lugar, Irlanda em 18.º, Itália em 28.º, Espanha em 29.º e Portugal em 31.º.

O GII 2025, que classificou os países usando dados de 2024, afirmou que houve um forte desempenho em economias de rendimento médio, como China, Índia, Turquia e Vietname, que continuam a subir no ranking.

Além disso, destacou o Senegal, a Tunísia, o Uzbequistão e o Ruanda, afirmando que estão "a surgir como países emergentes com desempenho superior em inovação dinâmica".

Perante os dados, o relatório alerta que, embora a adoção da tecnologia se tenha expandido em todas as medidas no ano passado, "todas as métricas ficaram aquém da sua tendência de crescimento a longo prazo — um sinal claro de que o impulso da adoção está a desacelerar, apesar do progresso tecnológico contínuo".