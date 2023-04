Este catamarã elétrico utiliza energia solar e água do mar para uma autonomia ilimitada

A mobilidade elétrica vai além das estradas, pelo que conhecemos também tentativas de soluções destinadas ao céu e ao mar. Hoje, mostramos-lhe um catamarã elétrico que tem uma autonomia quase ilimitada.

De nome AQUON One, este catamarã elétrico foi desenhado por Christian Grande e construído pela Latitude Yachts. O modelo tem 20,72 metros de comprimento e 250 metros quadrados de espaço a bordo, com capacidade para até 12 passageiros.

Com um design elegante e com todas as comodidades habituais para um catamarã deste tipo, o AQUON One surge como um primeiro passo em direção a um conceito inovador: um barco elétrico alimentado a 100% por energia renovável e capaz de produzir a sua própria energia, tornando a sua autonomia quase infinita.

A empresa descreve-o como um catamarã disruptivo que proporcionará uma navegação limpa, "sem paragens para combustível, sem gases com efeito de estufa, apenas pura diversão". Além disso, apresenta-o como uma proposta que combina engenharia de qualidade suíça, especialização em arquitetura espanhola e design italiano.

O elemento diferenciador é o sistema elétrico alimentado por uma célula de combustível de hidrogénio, que promove o funcionamento de todo o conjunto. O catamarã assegura uma instalação fotovoltaica de 64 metros quadrados, que converte a água dessalinizada em hidrogénio, de modo a alimentar os dois motores elétricos de 100 kW cada. Estes impulsionarão o catamarã a uma velocidade cruzeiro de 15 km/h e a uma velocidade máxima de 28 km/h.

Aquele que adquirir este catamarã elétrico, à venda por cerca de sete milhões de euros, poderá adicionar, posteriormente, uma turbina eólica para ajudar na produção de eletricidade quando o barco estiver parado.

Relativamente à autonomia, a fabricante refere que o catamarã pode navegar até três dias sem recarga.