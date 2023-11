Trailer de História revelado para RoboCop: Rogue City

RoboCop, o fantástico policia meio humano, meio robot, imortalizado por Peter Weller no longínquo ano de 1987, é um dos grandes marcos da 7ª Arte. Mas não só! Com efeito, desde cedo RoboCop migrou também para os videojogos e, 2023 vai ver chegar um novo jogo sobre o herói. Venham conhecer o trailer de História agora revelado.

RoboCop, o filme de Paul Verhoeven dos finais dos anos 80 do século passado, trouxe-nos na altura um novo herói que fugia de certa forma ao que até então existia. Um policia ferido em combate, é mantido vivo graças à tecnologia e a próteses tecnológicas implantadas.

Transformado num verdadeiro super policia, RoboCop cativou milhares de fãs pelo Mundo fora e desde cedo passou dos grandes écrans para os pequenos ((videojogos).

Agora, estamos a 1 dia do lançamento de um novo jogo do RoboCop. Trata-se de RoboCop: Rogue City e o seu trailer de História foi recentemente revelado.

A velha Detroit está a ser assolada por gangues que decidiram aliar-se ao "novo homem da cidade". Este novo inimigo, até então desconhecido da polícia, está por detrás de um reinado de terror: entre desaparecimentos, crimes de todo o tipo e tráfico de Nuke, a cidade mergulhou no caos.

RoboCop será vigiado de perto pela megacorporação Omni Consumer Products (OCP), que segue as suas ações e analisa o seu desempenho nas missões mais perigosas - para garantir que não existem falhas nos sistemas incorporados. Mas... por outro lado, também poderá ter objetivos mais misteriosos e poderá ser uma forma de melhor controlar o RoboCop?

Entretanto, sabe-se que parte dos objetivos da Omni Consumer Products será o de introduzir no Departamento de Policia de Detroit um exército de robots. Haverá algo mais sinistro a ocorrer na cidade??

O jogador assumirá o controlo do icónico polícia cibernético e vai liderar a luta contra o novo senhor do crime que assola Old Detroit. Será responsável por conduzir a investigação para descobrir os segredos por detrás do obscuro projeto "Afterlife" e terá de confiar na fiel Auto 9, nas suas habilidades especiais, na sua força de ciborgue e nas suas capacidades de detetive para restaurar a ordem e proteger os cidadãos de Old Detroit.

Uma aventura que promete estar à altura do legado de RoboCop. Será?

RoboCop: Rogue City é lançado amanhã, ou seja, a 2 de novembro de 2023 para Playstation 5, Xbox Series X e PC.