Novo GTA 6 pode custar 2 mil milhões de dólares para ser produzido

A semana que passou ficou marcada no segmento dos videojogos por um incidente onde um hacker conseguiu realizar a maior fuga de informação de sempre de um jogo com 90 vídeos divulgados do GTA 6. O suspeito já foi detido no Reino Unido e acredita-se que pertença ao conhecido grupo Lapsus$.

Mas esta notícia despertou ainda mais o interesse pelo novo título da saga da Rockstar Games. E os dados descobertos pelo hacker apontam para que este jogo possa custar cerca de 2 mil milhões de dólares para ser produzido.

Dois mil milhões de dólares para produzir o Grand Theft Auto 6

As mais recentes informações conseguidas e divulgadas pelo mesmo hacker que terá acedido ao sistema da Rockstar Games, indicam que a criadora terá investido uma pipa de massa na produção do novo jogo da saga Grand Theft Auto. Os detalhes indicam então que o próximo GTA 6 custou à empresa de Nova Iorque um montante de 2 mil milhões de dólares, o que corresponde atualmente também a 2 mil milhões de euros.

Segundo os dados revelados, o hacker terá divulgado esta informação através de um grupo especializado em ransomware. E o mesmo referiu que a Rockstar Games já teria orçamentado este valor para a produção do jogo no ano de 2014, no entanto não é certo que todo o montante tenha sido de facto aplicado no desenvolvimento do novo título.

Estima-se que o total de 2 mil milhões de dólares tenha não só sido destinado à produção do jogo, mas também para a criação de publicidade e marketing, essenciais quando o jogo chegar mercado.

Não se trata de facto de um valor humilde e está acima de outros jogos de sucesso. Segundo as informações avançadas pelo Eurogamer, o jogo Red Dead Redemption 2 foi um dos mais caros até hoje, estimando-se que a criadora tenha investido 520 milhões de dólares na sua produção. Já o GTA V terá tido um investimento de 254 milhões de dólares, quase 10 vezes menos do que o possível orçamento para o GTA 6.