CEO da Epic Games reage ao imposto sobre os NFT e diz que a Apple tem de ser parada

Recentemente, a Apple autorizou a venda de NFTs na sua App Store. No entanto, associou-lhe um imposto que já está a ser alvo de críticas. Uma delas tem como emissor o CEO da Epic Games, que afirmou que a Apple tem de ser parada.

A opinião não é unânime entre os líderes da indústria.

Apesar de a Apple ter decidido autorizar a venda de NFTs na sua loja de aplicações, a novidade não está a receber o feedback que se esperava. Isto, porque a gigante tecnológica resolveu, a par disso, associar um imposto, no valor da sua comissão padrão de 30%, sobre os tokens vendidos nas aplicações.

Na opinião dos líderes da indústria, esta decisão resulta num preço “grotescamente exagerado”. Para referência, a Decrypt menciona o líder do mercado dos NFT, OpenSea, que cobra uma comissão de 2,5% sobre as vendas.

Num tweet, o CEO da Epic Games, Tim Sweeney, demonstrou a sua revolta, escrevendo que a Apple está a “a matar todos os negócios de aplicações NFT que não pode taxar”, e a esmagar “outra tecnologia nascente que poderia rivalizar com o seu grotescamente sobrevalorizado serviço de pagamento in-app”. Na mesma publicação, o executivo alerta que a empresa de Cupertino “deve ser parada”.

Segundo um relatório do The Information, o mercado de NFT Magin Eden decidiu retirar-se da App Store, depois de saber da comissão sobre as vendas que a Apple estabeleceu.

Apesar desta opinião do CEO da Epic Games, há outros membros da indústria a considerar que a mudança vai aumentar a adoção dessas tecnologias, no mundo inteiro, bem como a acreditar que os jogos móveis vão beneficiar com a decisão. Efetivamente, a App Store reúne mais de mil milhões de utilizadores do iPhone, ao passo que, durante o pico da procura por NFTs, no início do ano, a OpenSea recolheu pouco mais de um milhão de utilizadores mensais.

