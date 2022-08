Foram roubados 100 milhões de dólares em NFTs desde julho de 2021

Os NFTs são uma recente tecnologia do segmento das criptomoedas que, embora muitos utilizadores ainda desconheçam aquilo que ela envolve, já é um conceito conhecido por uma boa parte da população mundial.

No entanto, tal como outro ativo com algum valor associado, também estes tokens não-fungíveis são alvos apetecíveis para os criminosos. E, assim sendo, uma recente pesquisa indica que, desde julho de 2021 a julho deste ano, já foram roubados 100 milhões de dólares em NFTs.

100 milhões de NFTs roubados desde julho de 2021

Segundo as informações avançadas pela Reuters, desde julho de 2021 até julho de 2022 foi roubado um total de 100 milhões de NFTs (Non Fungible Token ou Token Não-Fungível). Esta conclusão foi revelada pela empresa de pesquisa de blockchain Elliptic nesta quarta-feira (24), numa altura em que o ativo digital emergente se tem tornado cada vez mais numa tecnologia atrativa para os hackers de criptomoedas.

Este mercado deu um salto especialmente no ano passado, quando alguns especuladores com mais posses de criptomoedas gastaram milhões de dólares nestes ativos com o objetivo de tentarem lucrar com o sucessivo aumento de preço dos mesmos. Mas, como outras moedas digitais, o valor das NFTs, assim como o seu volume de vendas, começou a cair a pique entre os meses de maio e junho desde ano.

Contudo, mesmo com esse cenário negativo, os roubos e fraudes continuaram a existir no mercado dos NFTs. De acordo com a Elliptic, o mês de julho foi o que apresentou a maior quantidade de NFTs roubados desde sempre, num total de 4.600 tokens.

A pesquisa adianta ainda que o aumento de falhas de segurança ao nível das redes sociais promoveu 23% dos roubos de NFTs em 2022. É ainda indicado que os criminosos receberam em média 300 mil dólares por cada fraude, no entanto os valores reais serão ainda maiores, uma vez que nem todos os crimes são denunciados publicamente.

Por sua vez, a Elliptic indica que foram 'apenas' usados 8 milhões de NFTs em sistemas de lavagem de dinheiro. A empresa destaca ainda que "há uma ameaça crescente aos serviços baseados em NFT de entidades sancionadas e explorações patrocinadas pelo Estado".